Hace más de 30 años albergan a chicas del interior para que estudien en la universidad

Amelia y Sandra, hijas de las fundadoras que hoy continúan el legado.

"El objetivo siempre fue el resguardo, la protección de jóvenes que estén en situación de vulnerabilidad, que en aquella época no existía la palabra vulnerabilidad, pero que tenía que ver con los escasos recursos de gente que se venía del Interior a las grandes ciudades a trabajar o a mejorar su calidad de vida", explicó Sandra.

Desde algunos años previos a contar con el hogar físico, Amelia y Sandra recordaron que sus madres se iban hasta la terminal de ómnibus -ubicada en ese entonces en calle Mitre del bajo neuquino- donde esperaban los colectivos que venían del interior. Cuando veían alguna joven sola se acercaban. Como todavía no contaban con la casa, les buscaban algún otro lugar, alguna familia que quiera darles contención. En esa época, muchas de estas chicas eran captadas con otros fines apenas llegaban, por lo que las dos mujeres buscaban presentarse antes.

El objetivo de este hogar es fomentar la promoción integral de las jóvenes. Si bien en sus comienzos se daba alojamiento a todas las mujeres que se podía, actualmente el fin es que sean todas chicas que quieran venir a estudiar. "Queremos que estas jóvenes que vienen del interior puedan adquirir mejores herramientas para su vida", aseguraron.

"Yo tengo una anécdota, que a mí me llena de alegría y de orgullo por la madre que tuve. Trabajando en Zapala, en algún caso que seguramente no era muy lindo, se me acerca una mujer, tendría 10 años menos que yo y me pregunta si era la hija de Amelia González Taboada. Luego me dice 'soy profesional, gracias a tu mamá, tu mamá me dio el título'", contó emocionada Sandra y aseguró que tanto su madre como Esther, acompañaban en todo a las jóvenes, desde festejar los cumpleaños hasta acompañarlas a la facultad.

"Es como traer su familia que no está acá, al hogar, que las chicas sientan un ambiente familiar, que estén cómodas", afirmaron ambas y contaron lo gratificante que es cada vez que una de las chicas se egresa. De hecho, hace pocos días una de las chicas se recibió y fue un momento emocionante para todas.

La vida en el hogar estudiantil: trabajo a pulmón y mucho amor

La casa donde se encuentra actualmente el hogar fue otorgada por la municipalidad en ese entonces. A los pocos años, consiguieron un crédito de la Embajada de Canadá y eso sirvió para ampliar el espacio que hoy cuenta con lugar para alojar a 10 personas, un salón de estudio, una amplia cocina y comedor y también un patio.

El hogar tiene una comisión directiva integrada por mujeres que colaboran en la organización, mantenimiento del lugar y el seguimiento de estudios de las jóvenes.

Esther y Amelia. Fundadoras del hogar.

"Hoy no tenemos financiamiento de ningún tipo, esto es a pulmón, amor, servicio", revelaron. Una de las formas de mantener el hogar es con la cuota de los socios, que cuesta tan solo 1.000 pesos por mes.

Las jóvenes que llegan al hogar deben cumplir con ciertos requisitos, uno de ellos es el de estudiar, por lo que se evalúa su rendimiento académico constantemente. Deben haber terminado el secundario y existe un límite de edad que es de 18.

Además, deben hacer un aporte económico que es de 35.000 pesos por mes. Con ello, se les brinda un desayuno y un almuerzo todos los días, con el objetivo de que la comida sea siempre saludable.

Tienen todo organizado, lo que cocinan y quién limpia también. "Les decimos que hagan lo mismo que en casa, que es la mejor forma, relacionar esto con la casa propia", contaron.

A su vez, resaltaron que con los 35.000 pesos no se llega a pagar todo, por ejemplo, los impuestos. Por lo que, además de la cuota de quienes son socios, llevan adelante algunas actividades con fines recaudatorios, como una feria americana de ropa que realizaron el pasado fin de semana.

"La gente del barrio pide mucho los té bingo, que hace bastante que no se hacen. Así que ya tenemos fecha para el 6 de julio. Seguro que no vamos a sacar mucho, no importa, lo que nos importa es la difusión de la obra", señalaron las dos mujeres.

Actualmente, son seis las jóvenes que viven en la casa, por lo que hay lugar para que se sumen cuatro más y ese es uno de los objetivos que tienen ahora, por lo que consideran fundamental la difusión, tanto para fomentar socios que puedan colaborar, como para que más chicas del interior se enteren que hay cuatro lugares. "Esos cuatro espacios libres, para nosotras, podrían ser futuras profesionales, futuras jóvenes que van a mejorar su vida", evidenciaron.

Las protagonistas

Actualmente, de las 6 chicas que viven en el hogar, tres son de Zapala, una de Rincón de Los Sauces, una de Senillosa y otra de San Patricio del Chañar. Las carreras que estudian son Ingeniería, Medicina, Seguridad e Higiene, Música, Contaduría y Educación Especial.

La mayoría de ellas se enteraron por el boca en boca. Para poder formar parte se debe enviar una solicitud, donde expliquen su situación que luego es evaluada por la comisión Directiva.

"Siempre hay excepciones, porque todo lo que se hace con amor y con pulmón tiene excepciones", aseguraron y recordaron que han pasado unas 300 jóvenes durante estos años.

Yamila es una de las chicas que vive en el hogar. Tiene 26 años y es de Senillosa. "Venía viajando todos los días para acá, porque quedé en unas pasantías de la Municipalidad, entonces trabajaba ahí y me quedaba todo el día para ir a la universidad después", contó a LMNeuquén.

En una de sus jornadas en las pasantías, el hijo de la presidenta de la Comisión del hogar le comentó sobre este lugar y sobre la posibilidad de quedarse y no tener que viajar más, fue así que se enteró y desde marzo que vive allí.

Laura, de Zapala, estudia ingeniería mecánica en la UNCo y es otra de las chicas que comparten este espacio desde febrero del 2023.

Ante la pregunta de qué les dirían a las jóvenes que están terminando la escuela y que sus padres no tienen la posibilidad de mandarlas a estudiar, respondieron: "que se animen, que prueben, que lo intenten".

Para contactarse con el hogar para colaborar, lo pueden hacer llamando al 2994116884 o al mail [email protected]. También pueden contactarse a través de redes sociales, Facebook Asociación Orientación para las Jóvenes Neuquén e Instagram AOPJ.Neuquén.