Hay 19 parejas que no podrían casarse este viernes por el paro

Este sector provincial lleva adelante este reclamo hace meses y en julio pasado habían firmado un acta acuerdo con el compromiso oficial de la solución a sus inconvenientes, pero esa acta no se cumplió y desde el lunes 4 de septiembre los empleados lanzaron una media por tiempo indeterminado.

Huenui Pilquiñan, delegado de los trabajadores, confirmó a LMNeuquén que al menos son 19 las parejas que ya tienen todo listo para celebrar su matrimonio este viernes y que no van a poder realizarlo.

El Registro Civil anotó solamente 905 casamientos en 2020. Los registros civiles no cuentan con libretas de casamientos.

"Lamentamos mucho la situación de estas parejas que no van a poder casarse, pero hasta que no veamos los decretos firmados no vamos a levantar la medida", manifestó el delegado, quien además contó que ya el viernes pasado fueron varios los matrimonios que se suspendieron en los distintos registros civiles de la provincia.

Pilquiñan contó que hoy en Neuquén no se pueden realizar trámites de DNI, ni cambios de domicilios, ni ninguno de los trámites que se realizan en los registros civiles y dijo que están a la espera de la concreción de los compromisos asumidos por los representantes del Ejecutivo.

registros civiles de paro ate Gentileza

Sin reuniones

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, contó a LMN que durante este miércoles tuvo lagunas comunicaciones informales con los representantes del Ejecutivo sobre avances en los expedientes de las designaciones, pero advirtió que los trabajadores no van a levantar la medida hasta que no estén los decretos firmados.

El dirigente explicó que los registros civiles tienen un plantel de 361 empleados pero que actualmente activo hay solo 245, ya que hay muchos trabajadores que se jubilaron o que rindieron exámenes para irse a otros organismos.

"Desde el 2016 a la fecha a la fecha no hubo ingreso a la planta, entonces los registros civiles funcionan a media máquina, con la mitad del personal, algunos de hecho no funcionan directamente", advirtió.

El expediente que esperan esté firmado por el gobernador Omar Gutiérrez es el de 90 trabajadores eventuales que podrían sumarse a los registros civiles de manera inmediata para luego sí realizar concursos.

El paro por tiempo indeterminado fue lanzado el lunes 4 de septiembre y desde esa jornada están sin actividades. Hoy los trabajadores se sumaron a la marcha de los trabajadores de salud.