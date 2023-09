ATE paralizó las oficinas del Registro Civil en toda la provincia

" Van a seguir sin prestar servicio hasta que aparezca una solución definitiva . Necesitamos que se cumpla con el acta firmada en la que se hablaba de la cobertura de 90 vacantes y ahora nos dicen que no lo concretan por la transición de gobierno, pero hay oficinas que no pueden abrir por falta de personal", aseveró el dirigente en declaraciones a LU5 .

Protesta de Registros Civiles (1).jpg

Quintriqueo contó que los trabajadores de los registros civiles de Neuquén son los que ponen la cara al "maltrato" de parte de la sociedad que llega para hacer trámites que no pueden cumplir por falta de insumos. Indicó que no les arreglan las impresoras, que les falta tinta para imprimir y que aunque los funcionarios lo habían comprometido aún no compraron las libretas de familia por lo que cuando una pareja se casa no pueden entregárselas.

"Quienes ponen la cara son los compañeros de los registros civiles y reciben el maltrato por la falta de insumos. Les pedimos a los funcionarios que den respuesta, no pueden decir que los expedientes no salen por la transición porque ya vienen de hace tiempo", insistió el secretario general de ATE.

Huenui Pilquiñan, delegado de ATE de los registros civiles contó a LMNeuquén que en las oficinas "no hay insumos, faltan impresoras y recursos informáticos para poder trabajar. Se nos terminó la paciencia, no podemos seguir trabajando de esta manera porque no podemos atender al ciudadano. Si hacemos un DNI no podemos imprimir el comprobante de trámite".

El delegado dijo que el viernes pasado no se celebró ningún matrimonio y que hasta que no tengan respuestas no se va a normalizar el servicio.

ate

Otros paros

Quintriqueo indicó que el martes y el miércoles habrá un paro de los trabajadores del sistema público de salud en reclamo de la convocatoria a paritarias.

El jueves también habrá un paro de los empleados de las comisiones de fomento en reclamo de mejoras salariales.

El secretario general de ATE explicó que, además de recibir más ingresos de parte del Gobierno provincial, las comisiones de fomento deberían tener una política tributaria de recaudación que les permita afrontar las recomposiciones salariales para que esos trabajadores no queden tan atrasados.