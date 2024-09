¿Hay que pagarlo? Polémica por las fiestas y Sadaic en Neuquén

El decreto 765/2024 de hace poco más de una semana elimina el impuesto a SADAIC para los eventos privados, aunque aún no está reglamentado. Aclara que quedan exentos de esta norma, cualquier evento que se desarrolle “en un ámbito privado , sea este de ocupación permanente o temporal”, por lo que, los salones de fiestas , por ejemplo, no deberían abonarle ningún porcentaje a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) como sucedía hasta ahora.

Lo cierto es que este fin de semana serán varias las fiestas privadas que se van a celebrar en Neuquén y los dueños de los salones y también sus clientes no saben si deberán pagarlo o no.

salones de eventos neuquen butaco

Julio Such, dueño del tradicional salón de fiestas de Neuquén 'Butaco' explicó que el porcentaje que pagaban hasta antes de este decreto a SADAIC y también a AADI CAPIF ascendía al 12% de la fiesta. "Pero no estamos hablando el 12% del costo del DJ, sino del costo total de la fiesta. Te cobran ese porcentaje sobre lo que salió el catering, la decoración, la organización, todo", sostuvo. "Es sanguinario", aseguró a LMNeuquén.

Such contó que la norma que fue modificada recientemente era de 1934 y dijo que hacía muchos años que los organizadores de eventos y dueños de salones pedían que sea modificado, por lo que vieron con buenos ojos los flamantes cambios.

Eventos con impuestos

"No digo que no se tenga que pagar derechos de autor, porque tienen que vivir los músicos, pero tiene que estar relacionado con lo que ellos generan, que es el costo de la música, porque tienen que sacar el 12% a la persona que hizo el catering, al que organizó el evento", se preguntó Such.

"Nosotros no es que queremos no pagar nada, la música tiene un valor y podemos pagar un porcentaje por usarla, pero lo que no nos parece es que ese porcentaje incluya todo lo que costó la fiesta porque se hace impagable para una familia, que por ejemplo, quiere festejarle el cumple de 15 a su hija", manifestó en diálogo con LMN.

Sadaic.jpg SADAIC solía percibir un impuesto por el uso de música en salones de fiesta y demás lugares.

El dueño de Butaco comentó que la tranquilidad luego de conocido el decreto les duró poco porque recibieron una intimación de parte de SADAIC. "Los salones de fiestas deben pagar los derechos que corresponden por el uso de la música en las fiestas sociales", aseguró ese organismo en una nota que les hizo llegar a los integrantes de la Asociación de Organizadores de Eventos y Proveedores Afines de Neuquén y Río Negro, presidida por Mariela Gioja.

El comerciante insistió en destacar el "elevado" porcentaje del evento que se llevaba hasta el momento SADAIC y aseguró que eso no puede seguir así. "Vos pensá que si una fiesta te sale 10 millones de pesos, la persona organizadora del evento debe pensar en que deberá pagar además a este organismo 1.200.000 de pesos. Una locura que si bien la paga el que hace la fiesta y no nosotros como los dueños del salón también nos perjudica porque el valor final se eleva mucho", ejemplificó.

Los salones de fiestas tendrán un 50% de aforo. Los salones de fiestas tendrán un 50% de aforo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Organizadores de Eventos y Proveedores Afines de Neuquén y Río Negro indicó a LMNeuquén que "lo que se planteó desde Nación con este nuevo DNU es que cambia el ámbito de aplicación de estos impuestos donde solo se debería aplicar en los espacios públicos, o sea de acceso libre como un restaurante, no en los eventos privados como una fiesta 15 años, un evento corporativo, que tiene un acceso restrictivo a sus invitados".

"No es algo que nos afecte a nosotros como organizadores o dueños de salón, sino al público, al que paga la fiesta. Es un número muy significativo y por eso también es el enojo de cómo se aplica y cómo se viene aplicando, ya que es muy injusto el tema de la recaudación porque no aplica solamente sobre el gasto de la música, sino que aplica sobre todo el gasto total de la fiesta", reiteró.