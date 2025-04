Historias paranormales en la región: La aparición que casi infarta a recolectores de basura

Así rememora un asombroso y extraño suceso que eriza la piel: “Resulta que una madrugada íbamos en el camión por la Isla 10 y vimos que se nos cruzó una figura pequeña, con el formato de un niño. Imáginate que el conductor clavó los frenos y nos bajamos, todos vimos lo mismo. Un nene solo a esa hora cruzando la calle era realmente extraño”, admitió en un sorprendente relato.

Temblando del pánico y sin poder creer lo que acababan de presenciar, los laburantes se miraban unos a otros desconcertados, sin encontrar respuestas.

image.png La Muerte López realizó confesiones impactantes sobre historias paranormales.

“El tema es que no lo vimos más, como que desapareció, estamos convencidos de que era un duende. Lo contás y no te creen, se te ríen. Nos pegamos un susto bárbaro. Los perros no ladraban, nada. Fue sin dudas llamativo”, amplió la gloria orense en su impactante confesión.

No menos impresionante resultó la continuidad de su tenebrosa descripción. “Recuerdo que fuimos al quiosco de La Pancha -emblemático comercio sobre calle San Martín-, que ahí había gente porque llegaban los diarios y estaba abierto desde temprano. Costó que nos creyeran eh”, afirmó quien para colmo es apodado La Muerte...

Y aún a este primer capítulo de las historias paranormales le faltan un par de revelaciones más plagadas de terror y misterio.

“No pude dormir ese día. Cuando me levanté estaba mi vieja, que aún vivía y le comenté lo que había pasado. Y ella, con las creencias de antes, me dijo ‘hijo eso significa que se vienen 6 años buenos o malos’…”, afirmó.

Con cara de angustia y resignación, López redondeó: “Y lamentablemente fueron los peores años de mi vida los que siguieron, porque se me fue mucha gente querida”, lamentó con cabeza gacha y una mirada perdida en el piso como buscando alguna explicación.

Una historia más divertida

El semblante de López cambió radicalmente al evocar el día que recolectó basura “trajeado” tras un inusual hallazgo. “Pasamos por una casa y habían sacado a la calle para tirar una valija con trajes y corbatas. Con mi compañero no tuvimos mejor idea que seguir levantando basura con esa vestimenta. No sabés lo que fue, la gente se reía en la calle, nos gritaban ‘donde es la joda que vamos”, aseguró esbozando una amplia sonrisa.

Su vida está ligada a los esfuerzos, la dignidad y la lucha. Por eso no se escondió en pandemia, cuando hubo que poner el pecho en la más brava. “Resulta que de la Muni me avisaron que teníamos que trabajar, que el pueblo lo necesitaba. Yo justo estaba liderando el equipo y tuve que reunir a los muchachos. Uno me dijo preocupado: ‘mi mamá está enferma, que pasa si me pesco algo y la contagio’. Y le reconocí: “Miedo tenemos todos, yo vivo con mi hija y con mi nieta (Elva y Luna) pero si vos no lo hacés, vendrá otro y te vas a quedar sin el mango que todos necesitamos”.

La Muerte genera terror cada vez que cuenta la historia paranormal que asegura haber visto. Tremendo.