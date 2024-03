"Hola +30" llega a Neuquén, el show que se convirtió en un grupo de autoayuda para una generación

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Albella (@holaestapablo)

El famoso comediante que hizo pie en Instagram y desde allí comenzó su meteórico despegue es multifacético. Se desempeña como actor, comediante y publicista. "No me privo de nada sobre el escenario, canto, bailo. Dije es otra plataforma, porque el teatro es totalmente diferente y requiere de otras cosas que no sea lo mismo que en las redes, porque en realidad si hago lo mismo de las redes para qué vas a pagar una entrada si ya es gratis. Entonces hicimos muchas cositas que están buenas, hay partes musicales, hay partes de baile y las letras que las compusimos y las grabé yo. Hay una parte de monólogos, pero no es como un Stand Up, tiene como diferentes partes, hay una parte de interacción con el público, juegos, premios, varias cositas", detalló.

Pablo aclaró que la presentación se van a encontrar con entretenimiento para toda la familia. "La gente se ríe de principio a fin, así que para mí es algo hermoso, porque la risa es eso que uno va a buscar, entonces a mí me encanta y como que siento que cumplí mi misión. Entonces espero que vengan y que se diviertan y que nos divirtamos todos", observó.

"En el show, hablo de que es como un grupo de autoayuda porque son cosas que nos pasan a todos, pero que nos cuesta compartir porque quizás son como muy privadas o muy psicológicas o muy vergonzosas, entonces creo que es como eso de encontrarte de 'sí, a mí también me pasa esto, bueno capaz no estoy tan mal, capaz es de todos'", explicó.

¿Cómo surgió "Hola, está Pablo"?

Aunque Pablo era un asiduo usuario de Instagram, su popularidad explotó en el 2020 con sus historias +30. "Yo vengo haciendo videos hace muchos años, hace unos seis años más o menos, porque como soy publicista, las ideas que me bochaba la agencia de publicidad o los clientes las hacía yo, así de orgulloso nomás, pero eran sobre la vida, sobre cosas que se me iban ocurriendo", contó divertido.

Sin embargo, todo cambio durante el periodo de confinamiento por COVID. "Me pasó que en la pandemia cumplí 30 años, yo cumplo años en mayo y era el primer año que estaba en mi casa nueva y quería hacer un festón invitar a mis amigos, familiares, pero estábamos mi novio y yo sentaditos solos, así que empecé a hacer esta catarsis en las redes sobre todas estas cosas que pasan a los 30 y empezó a funcionar, la gente empezó a responder porque nos pasan a todos", explicó.

Pablo indicó que a través de sus videos hubo una sensación de catarsis, no solo de él, sino también de sus seguidores que ya superan el millón en Instagram, sobre las crisis que enfrentan los +30. "Tenemos todos los mandatos heredados de las generaciones anteriores o mismos de la sociedad. Entonces es como que yo siento que las cuento y por ahí exorcizo un poco esas cosas y le saca el dramatismo que eso es como lo divertido, es como decir, 'y bueno, es lo que nos pasa', entonces voy a tratar de buscar el lado positivo", señaló.

Fue así como "Hola está Pablo" buscó ser un "recreito" de la realidad, destinado a hacer reír. "Yo cuando pensé la cuenta quería que sea como un recreo, como de algo que te saque un poco de la realidad que podés ver en la tele o en los noticieros. Un recreito en el que estas un ratito riéndote de vos mismo, esa es la idea", indicó.

De esta manera, el canal que nació como un refugio para Pablo y las crisis por las que todo treintañero pasa se convirtió en un éxito rotundo que no para de crecer y que lo llevará con su gira por Latinoamérica y España.