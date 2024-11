Identificaron al cliente que atropelló y mató al perro Pipi en una estación de servicio

pipi perrito atropellado ypf

La denuncia concreta se realizó desde Sin Cadenas ante la unidad fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

"Somos un grupo de personas que nos ocupamos desde nuestro lugar con lo que podemos para poder ayudar a perritos en situación de calle vulnerable y expuestos al maltrato diario. Por eso exigimos políticas públicas eficientes y que las autoridades actúen en tiempo y forma. Los animales no son cosas, son seres biológicos igual que todos. Por ende, no podemos decir que no sienten el dolor o malestar", manifestó Jéssica, una de las proteccionistas.

También solicitaron centros de atención veterinaria gratuitas.

"Que hoy Pipi no esté es una desgracia, pero queremos justicia por él, para que no haya más Pipis víctimas de violencia", indicaron.

El hecho, lo que se sabe

Cabe recordar que el hecho ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando un conductor que había cargado combustible en la estación de servicio de Bejarano y Gobernador Denis, salió presuroso, lo atropelló y no frenó a pesar de la reacción de los que veían la tremenda situación.

El vehículo en cuestión, que fue captado por las cámaras de seguridad, es un Toyota Corolla, cuya patente también fue identificada.

Las proteccionistas destacaron que "los trabajadores de la YPF, que están al pendiente del perrito, buscaron ayuda para una rápida atención".

Tras el accidente, el animal había quedado gravemente herido, con fractura de cadera y las vértebras de la cola desplazadas. Aunque ya anticipaban que, de salvarse, iba a quedar en malas condiciones y obligado a utilizar pañales de por vida, finalmente hace pocos días atrás el animal falleció.