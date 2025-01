Impactante operativo para rescatar a dos pescadores en el embalse Alicurá

En un impactante operativo de rescate llevado a cabo en el embalse Alicurá , dos pescadores fueron encontrados en un bote rígido tras permanecer casi dos días a la deriva. Las víctimas, en estado de shock y con signos de deshidratación, fueron rescatadas gracias a la coordinación entre los Bomberos, la Policía y los Guardafaunas de la provincia. Sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda de una tercera persona, quien descendió de la embarcación en la orilla neuquina para pedir ayuda y no ha sido localizada.

La alerta sobre la desaparición de estas tres personas se generó el lunes por la noche, cuando un integrante de la comunidad Ancatruz notificó a la comisaría Octava de Piedra del Águila sobre la situación. Según el informante, el grupo había salido el domingo en un bote y no había regresado, lo que encendió las alarmas en la región.

De acuerdo con los relatos de las personas rescatadas, su compañero de travesía decidió abandonar el bote el domingo a la medianoche, dirigiéndose a la orilla en busca de ayuda. Desde entonces, no han tenido contacto con él. Esto motivó a las autoridades a ampliar el operativo, que ahora incluye patrullas terrestres y personal especializado en búsqueda y rescate.

Rescataron a pescadores (1).jpg

“La prioridad en este momento es localizar a la persona desaparecida y garantizar su bienestar”, afirmaron desde la Dirección Provincial de Fauna. Asimismo, informaron que las condiciones climáticas de los últimos días han sido adversas, lo que pudo haber dificultado los intentos de obtener auxilio.

El operativo de búsqueda terrestre sigue activo, con la esperanza de dar con la tercera persona desaparecida en las próximas horas. Mientras tanto, los dos hombres rescatados se encuentran bajo observación médica y en proceso de recuperación.

Rescataron a dos pescadores que se habían desorientado en el Collón Curá

Dos pescadores fueron rescatados del río Collón Curá luego de pasar toda una noche a la intemperie. En el operativo participó personal de la Policía de Neuquén, de Fauna, Prefectura, vecinos de la zona y familiares de la las personas desaparecidas.

Rescate de pescadores río Collón Curá.jpg

Todo ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando un lonco que alberga pescadores en la zona llamó a la Comisaría 8 de Piedra del Águila para avisar que dos hombres que habían salido a pescar no habían vuelto junto con el resto. "Estos señores no se estaban quedando en las cabañas, sino que estaban en un motorhome cerca, pero él los había visto salir en un semirrigido con los demás, a las 7 de la mañana, y no volvieron con el resto", contó el comisario Rubén Pichulef, en diálogo con LMNeuquén.

Ante esto, dieron aviso a Prefectura Nacional y al área de Fauna de la provincia para trabajar en conjunto. "Nosotros nos pusimos a preparar el equipamiento necesario para circunstancias como estas: linternas, infusiones calientes y todo lo necesario para asistirlos", explicó.

Cuando los efectivos llegaron a la zona de cabañas, los testigos dijeron que ellos no sabían en qué sector podían encontrarse, dado que habían ido en camino opuesto a los demás. "Agarraron del lado Collón Cura hacia el sur, en lugar de hacerlo para el norte, donde suele ir la mayoría porque es el lugar en el que hay más concentración de peces para pescar", señaló.

"Como estaba muy oscuro no podíamos navegar el río, está prohibido porque es muy peligroso, entonces recorrimos la costa a pie, llamándolos, mientras el lonco prendió un fuego para poder comunicarse o guiarlos, pero no logramos hallarlos", indicó.