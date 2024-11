Rescataron a dos pescadores que se habían desorientado en el Collón Curá

Todo comenzó el sábado, alrededor de las 22, cuando un lonco que alberga pescadores en la zona llamó a la Comisaría 8 de Piedra del Águila para avisar que dos hombres que habían salido a pescar no habían vuelto junto con el resto. "Estos señores no se estaban quedando en las cabañas, sino que estaban en un motorhome cerca, pero él los había visto salir en un semirrigido con los demás, a las 7 de la mañana, y no volvieron con el resto", contó el comisario Rubén Pichulef, en diálogo con LMNeuquén.