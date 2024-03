Inauguraron la escuela hace dos años y ya les quedó chica

Sandra aseguró que la conexión no cuenta con los voltios para cubrir la necesidad que tiene la escuela. "Este problema lo tenemos desde que inauguraron la escuela en el 2022. El primer año eran 50 alumnos, el año pasado eran 100 porque había un 1° y un 2° año. Pero ahora ya hay dos 1°, dos 2° y dos 3°", explicó. La mujer dijo que al predio en el que deben construir la EPET 26 llevaron un trailer de soldadura que tenía electricidad propia, pero cuando llegó no funcionaba.

"El terreno en el que supuestamente van a hacer la escuela hay dos trailer y no tiene un Salón de Usos Múltiples (SUM) para que ellos puedan merendar o desayunar, cuando hay algunos chicos que vienen de la chacra y tienen que quedarse todo el día", aseguró.

corte ruta- San Patricio del Chañar- Epet 26-2.jpg Los padres reclamaron en el 2023 la construcción del edificio.

Intentaron reunirse con EPEN

La mujer contó que un grupo de mamás fue a una oficina del EPEN de la localidad para hacer el reclamo, pero allí les dijeron que la comunicación debía ser por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Así, puntualizó que esperan reunirse con la directora del establecimiento y también poder hablar con personal del área de Infraestructura "para que vean las obras que hacen falta".

"Los papás de 3° año plantearon que si no hay solución para sus hijos, no van a dejar que empiecen las clases los demás cursos. No es posible que inauguren una escuela que existe en los papeles, pero que no existe en lo físico. Por lo menos tenía que estar en condiciones para que los chicos pudieran tener las condiciones de estudio. No tienen lugar, no tienen un SUM, no tienen aulas, falta la luz, hay muchas falencias", se quejó.