Incendio de Caviahue: el concejal que peleó contra el fuego junto a los bomberos

cavia3.jpg

Este triste domingo cumplió el rol de “imaginaria” de los heroicos bomberos de la propia localidad y de la vecina Loncopué. “Esa noche de desesperación el deseo de todos era apagar el incendio como se pudiera. Yo estuve en el lugar ayudando como vecino, como padre, como abuelo. Mis cuatro hijos son egresados de la institución y hoy mi nieto es alumno”, contó Raúl en contacto con LM Neuquén.

Congelados como estatuas

Mucho se ha dicho y se ha escrito de la noche del domingo del lamentable incendio, pero nada se compara con haber experimentado en el lugar y en primera persona lo que allí se vivió y se sintió. “El trabajo de los bomberos realmente fue admirable, heroico y fundamental para que el fuego no se propague a edificios lindantes. Se hizo todo lo humanamente posible a 16 grados bajo cero”, dijo para graficar en palabras el escenario climático en el que se movieron. Profundizando en este sentido dijo que “los bomberos son un ejemplo de trabajo y compromiso. Me tocó ver a algunos efectivos parados un ratito a las cuatro, cinco o seis de la mañana y parecían estatuas petrificadas por el frío y el hielo al estar constantemente mojados y metidos en el agua”.

cavia4.jpg

Navarrete también reconoció el dramático esfuerzo que hicieron para llegar al lugar del siniestro por la gran cantidad de nieve acumulada. “Uno dice siempre los bomberos son un ejemplo pero verlos como trabajaron esa noche lo pude comprobar. En algunos momentos también estuve colaborando con las bomberos mujeres y al estar cerca de ellas y cuando se movían sonaban las camperas por los crujidos que hacía la escarcha acumulada. Eso no lo vio todo el mundo por eso lo quiero destacar, valorar y respetar”, sostuvo el concejal.

cavia5.jpg

También quiso poner en evidencia los denodados esfuerzos y colaboración que también aplicaron a la situación el personal del EPAS, EPEN, Vialidad provincial y el Centro de Salud.

“Los efectivos policiales de la villa fueron los primeros en llegar y se lograron meter a la caldera con un matafuego, pero los corrió el intenso humo que había en el lugar. Entiendo que la caldera no explotó, sino que hubo un desperfecto en un altillo tal cual lo especificaron los peritos policiales en la jornada de ayer”. A su vez resaltó el trabajo de los empleados municipales que arriesgaron todo por la escuela que también los albergó y les brindó educación en su momento.

El dolor por los niños

Raúl Navarrete fue uno de los tantos vecinos que en la noche del domingo y en la madrugada del lunes no se quedó de brazos cruzados y se acercó a echar una mano en lo que se pudiera. Como también lo hicieron muchos jóvenes que acercaron ropas de abrigos, bebidas calientes y palabras de aliento a todos lo que estaban en primera línea combatiendo el fuego cara a cara.

gif incendio escuela caviahue 02.gif

El vecino y concejal vive además cerca del lugar y contó que en determinado momento se acercó a su casa y encontró a su nuera llorando de pena porque en ese momento ella estaba perdiendo el lugar donde trabajaba como maestra jardinera.

“Ella se llama Evelyn Prades y este año empezó a trabajar en el jardín Copito de Nieve y lloraba desconsoladamente porque sus pequeños alumnos estaban perdiendo su rincón de estudio. Lo único que hacía era pensar en esas criaturas y uno tiene un corazón, uno es un ser humano así que me quebré y se me cayó un lagrimón”, dijo con angustia.

Además relató que le tuvo que explicar de la mejor manera a su nieto Mateo (de 6 años) lo que estaba pasando en ese momento. “Mi familia de una u otra forma siempre estuvo y está ligada a esta institución. Mi esposa Marina se jubiló como Auxiliar de Servicio en ese lugar”, agregó.

En otro tramo de la entrevista señaló que “hoy de nada sirve mirar para atrás. Lo que no se hizo no se hizo. La escuela se quemó y se perdió todo. Ahora hay que mirar para adelante y pensar como renacer y levantar vuelo. La esperanza está intacta”. Escuchando sus palabras y teniendo en cuenta que en este siniestro no hubo que lamentar más nada que daños materiales es entendible que se haya aferrado al dicho popular que dice de que “no hay mal que por bien no venga” y que a partir de ahora Caviahue pueda contar finalmente con sus propios edificios escolares primarios y secundario.