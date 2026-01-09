Increíble captura en el Limay: pescaron una trucha enorme

El ejemplar fue captado por un grupo de pescadores particulares. El animal fue devuelto a su hábitat natural.

Una captura extraordinaria sorprendió a un grupo de pescadores de la región en el Limay Medio , cuando en medio de una jornada de pesca, obtuvo una trucha marrón de dimensiones poco habituales .

El protagonista de esta historia es Javier Fernández , quien relató cómo se dio esta pesca excepcional en la zona comprendida entre la represa de Pichi Picún Leufú y el sector de Ramos Mexía . Según contó a LM Neuquén , la salida se realizó de manera particular , sin guías, junto a un amigo, con el objetivo de evitar los accesos más concurridos y flotar tramos del río con menor presión de pesca .

“Hicimos un drift propio, armamos campamento una noche y pescamos muchísimas marrones. El río está en su mejor momento”, aseguró el pescador Javier Fernández.

La jornada estuvo marcada por condiciones climáticas adversas, con fuerte viento, en palabras de Fernández, el conocido “viento de abajo”, que corre en sentido contrario al río, lo que complicó y frenó la balsa. En ese contexto, Fernández explicó que recurrieron a todas las herramientas disponibles para seguir pescando. Si bien durante la salida la mayoría de las capturas se lograron con pesca con mosca, utilizando shootings y líneas de hundimiento, este ejemplar en particular salió con spinning ultraliviano.

“El spinning a veces no está tan bien visto en el ambiente mosquero, pero es una excelente alternativa, sobre todo en días de viento fuerte”, señaló. Con equipos livianos y señuelos pequeños, la pelea fue intensa y muy entretenida, hasta que finalmente lograron arrimar el pez.

Un pez de grandes dimensiones

Las medidas del ejemplar explican el impacto de la captura: 88 centímetros de largo y 57 centímetros de circunferencia. Aplicando la fórmula habitual para estimar el peso (largo por circunferencia al cuadrado, dividido por 28.000) el resultado arrojó cerca de 10 kilos, un tamaño excepcional para el Limay Medio.

“Hoy un muy buen pescado acá es de 5 o 6 kilos. Hay muchos marrones de 2 y 3 kilos que vienen remontando desde el embalse, pero este rompe todas las expectativas”, explicó Fernández.

Increible pesca, sacaron una trucha de 10km en el Limay medio

Más allá del tamaño, el pescador destacó el estado del ejemplar y el respeto por la pesca con devolución. “Pudimos devolverlo bien, se fue super sano. Seguramente todavía anda dando vueltas por ahí”, contó, visiblemente emocionado y agradecido por la experiencia.

La historia vuelve a poner en valor el potencial del Limay Medio, un río que atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a calidad y cantidad de peces, y que continúa regalando escenas únicas para la pesca deportiva patagónica.

¿Cuál es la técnica que utilizaron?

La trucha en cuestión, fue captada a través del spinning, una modalidad activa que consiste en lanzar y recuperar señuelos artificiales para provocar el ataque del pez por reacción. A diferencia de la pesca con carnada o de la pesca con mosca, el spinning utiliza cañas livianas o ultralivianas, reels frontales y líneas finas, lo que permite trabajar señuelos pequeños que imitan peces, insectos o presas naturales.

Es una técnica muy efectiva para cubrir agua rápidamente, explorar pozones, correderas y orillas, y generar combates intensos, incluso con equipos livianos. Aunque a veces es subestimada en ámbitos mosqueros, el spinning es una herramienta válida y deportiva, compatible con la pesca con devolución y muy eficiente para capturar grandes truchas en condiciones complejas.