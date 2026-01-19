Indignación por el estado de los baños en un importante paso fronterizo de Neuquén

Vecinos reclaman acumulación de basura y falta de higiene en las instalaciones de la aduana del lado argentino.

Una situación en un importante paso fronterizo de la provincia provocó indignación en una vecina, que puso el grito en el cielo y su reclamo hizo eco en la comunidad del sur neuquino. Se trata de Sandra Ferrero, una vecina de Junín de Los Andes que denunció que el estado de los baños del paso Mamuil Malal es "un riesgo para la salud colectiva" que data de hace más de un año.

"Muchas veces se firma el libro de quejas y hay notas. Me decían unos trabajadores de la aduana que son muchísimas las notas, pero no se resuelve el problema" expresó la mujer en diálogo con AM 550.

"Es un desastre, no solamente la falta de higiene, sino también la falta de cestos para los residuos , entonces la gente también se acopla a eso y tira donde ve un tarro, que es en el baño, y entonces se va generando mugre", afirmó.

Es muy triste que tengamos que nosotros decir, 'No, no, no, esperemos a la aduana chilena, vamos a la aduana chilena al baño', porque no podemos usar los nuestros", lamentó Ferrero. "Es la entrada y la salida a un país. La verdad que duele como neuquina", agregó.

baños mamuil malal

Según Sandra, la empresa que se encarga de la limpieza de los baños va al lugar tan solo tres veces por semana. "Eso lo organiza un poco gendarmería y contrata una empresa privada que presuntamente sería de Rosario, Córdoba. Pero que nadie controla lo que hace esta empresa", reclamó.

Además de la higiene, también comentó que las puertas de los baños están salidas y hay un cartel que dice "baño clausurado" desde hace mucho tiempo. También, en las fotos del posteo de facebook realizado por la mujer puede verse la puerta de uno de los cubículos cerrada con cinta de peligro y la acumulación de basura junto al cesto.

baños mamuil malal (2)

Esa acumulación de residuos impacta, inclusive, a los empleados de la aduana, según afirmó la Sandra. "Los mismos empleados que están 10, 15 días, se tienen que llevar sus residuos, volver a San Martín o Junín, a sus domicilios, porque no hay un lugar donde ponerlos", expresó.

baños mamuil malal (4)

¿Una solución?

La mujer afirmó que la solución podría lograrse fácilmente: "creo que con muy poco se resolvería, se necesita un personal permanente, alguien que esté ahí, que cuide y no que vaya como ahora que creo que son tres veces por semanas, pero que la verdad que no alcanza para la cantidad de tránsito que circula todo el tiempo, no es para que vayan tan poco"."Hay que revisar eso urgente", agregó.

mamuil malal.webp

Según contó Sandra, la situación lleva más de un año. Ella pasó en julio del 2025, octubre del mismo año y enero de 2026. Sin embargo, al momento que comenzó a difundir la situación, afirma que recibió llamados diciendo que el problema tiene más años y que no es solo el paso Mamuil Malal el que tiene esa problemática, sino que se repite en otros.

"No serían solamente los baños del puesto de Mamuil Malal, sino varios más en nuestra frontera neuquina, que es lo que podemos nosotros mirar", dijo.

"Uno dice 'es la imagen del país'. Es muy triste, creo que hay que hacer algo", cerró la vecina.