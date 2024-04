Indignación: pasajes carísimos y el colectivo encima los dejó "tirados"

"La verdad que el servicio que brindan es nefasto, lamentablemente. Los asientos están en mal estado y la limpieza no existe. El sábado este que pasó nos quedamos varados en Cutral Co. Se pidió un apoyo que tardó dos horas en llegar. Yo no tuve la facilidad de que me vengan a buscar y llegué a las 4 de la mañana a Chos Malal. El chofer pidió disculpas, pero la situación escapa de sus manos", expresó el estudiante neuquino, en diálogo con LMNeuquén.

Los pasajes que vende el transporte de Neuquén a Chos Malal y viceversa van de los $42.825 -semicama- a los $53.025, si los pasajeros viajan en un servicio ejecutivo. "Un asco el transporte Rincón, sin mencionar los costos elevados de los pasajes, ¡¡una locura!!", indicó Anibal Rodríguez, otro vecino.

pasajes rincon.png

Por mucho menos se viaja de Neuquén a Bariloche, aunque la distancia en kilómetros es muy parecida. En Via Tac, por ejemplo, el servicio semicama cuesta $20.400, y un ejecutivo sale $24.000. Es decir, cuestan menos de la mitad, en comparación al pasaje de Rincón.

Algunos pasajeros reclamaron a las autoridades provinciales que regulan el transporte que verifiquen el estado de las unidades. "Hay un colectivo que está muy bueno porque lo retapizaron, pero el resto está en muy malas condiciones. Cero limpieza, butacas rotas", concluyó Nazareno, quien actualmente se encuentra en la búsqueda de un trabajo.

Una nueva ETON

En febrero pasado, el intendente Mariano Gaido presentó su plataforma de gobierno para este año, que incluyó obras de gran envergadura para la ciudad, como una nueva estación terminal de ómnibus.

Gaido anticipó la construcción de una nueva ETON, que se emplazará en la zona de la meseta, entre la Autovía Norte y la ruta 67, en un predio de más de 30 hectáreas, que además de la operación con micros de larga y media distancia, servirá de centro de transferencia para carga y descarga de productos.

ON - ETON Terminal de omnibus (10).jpg Omar Novoa

“Neuquén se ha transformado de pueblo en ciudad y vamos camino rápidamente a una metrópolis. Entonces necesitamos tener una nueva terminal de ómnibus. El actual predio de la ETON tiene una concesión por cinco años y vamos a readecuarlo. Porque ha quedado en el centro de la ciudad de Neuquén”, señaló Gaido por entonces.

Dijo que el lugar está pensado para que siga cumpliendo la función de arribo y salida de colectivos en una primera etapa, pero que, a futuro, esa estructura se utilizará para montar un centro de convenciones.