Insólito: familia de Cipolletti pidió que no manden más plata para una colecta

“A Miguel Parra le escribí con la intención de que capaz alguna persona había encontrado el dinero y al conocer la historia del mismo podía devolverlo”, explicó la mujer. Y agregó que sin que ella se lo propusiera, se gestó una colecta.

Con tan solo dos horas, y solo la difusión en redes sociales, los vecinos de la ciudad reunieron poco más de 9 mil pesos, superando ampliamente la suma que había perdido la mujer, lo cual generó que la colecta se diera por terminada. La familia tuvo que pedir "por favor" que no les enviaran más dinero.

“La gente tomó conciencia de lo difícil que es todo en Argentina, más para los que no tenemos. Quizás para otros es poco 4 mil pesos, pero para nosotros es un montón. Y la gente durante ese tiempo se puso en nuestro lugar y lo mucho que necesitábamos ese dinero. Pero tampoco jamás pensamos en aprovecharnos de la gente, por lo cual, cuando vimos que había más dinero del que nosotros habíamos perdido, empezamos a devolver algunas transferencias”, confió Ada.

De esos 9 mil pesos, la mujer explicó que intentó devolver 5 mil, pero solo logró que le aceptaran 3 mil pesos. “Hubo una persona que me había transferido 2 mil pesos y como ya teníamos lo que necesitábamos, le escribí para devolvérselos, pero me dijo que me los dejara, que los usara para algo que necesitara. Hoy mi mamá me dijo que no tenía pastillas para las alergias, así que ese dinero se usó para medicamentos, por lo cual, también le quiero agradecer a esa persona su gran gesto”, cerró.