Insólito: los diputados repartieron bombones mientras Gloria Ruiz leía su defensa

La defensa de la vicegobernadora de Neuquén, temporalmente suspendida, Gloria Ruiz, tuvo este miércoles su última sesión después de una serie de dilaciones. A casi tres horas de haber comenzado la convocatoria, todavía no llegaron las aclaraciones sobre el presunto enriquecimiento y desvío de fondos públicos que motivaron la investigación para expulsarla por "inhabilidad moral". Sí se dieron, en cambio, algunos momentos insólitos, que incluyeron un reparto de bombones a modo de chicana de los diputados provinciales.

BOMBONES RUIZ LEGISLATURA.jpg

Durante la lectura, los diputados vivieron un insólito momento: comenzaron a repartir bombones de chocolate de distintas cajas que pasaron de mano en mano en la gran mesa de la sala de comisiones. El gesto fue interpretado como una chicana política, ya que en una de las páginas del informe se la cuestiona por haber gastado cerca de 4 millones de pesos en la compra directa de 200 latas de bombones a una chocolatería de Plottier.

Según la información publicada, una factura de $4.120.000 (cuatro millones ciento veinte mil pesos) con fecha del 17 de octubre de este año por la compra de bombones al local Desiree, Chocolates del Alma, de la calle Belgrano 300, en Plottier.

El detalle del ticket indica que se abonó a esta chocolatería tres tipos de bombones de diferente especialidad: 100 latas a 2.100.000 pesos, 60 a $1.020.000 y 40 a $1.000.000. Sin embargo, no se dio a conocer la razón de la compra.

bombones ruiz legislatura (1).jpg

La defensa de Gloria Ruiz

Tras un largo cruce entre la defensa y los diputados por el proceso establecido para ejercer el descargo, una hora más tarde tomó la palabra Ruiz, que pidió la nulidad de la decisión de la comisión investigadora por no haber cumplido el debido proceso para investigarla.

"Todos los constitucionalistas coinciden en que para declarar la inhabilidad moral era más simple hacerlo en la sesión", dijo Broitman y aclaró que haber iniciado una investigación abre la puerta para apelar a la vía de la Justicia Federal. "Se equivocan y esto va a quedar marcado para la historia", afirmó.

Agregó que la investigación para determinar la "inhabilidad moral" busca generar un halo de transparencia sobre un proceso que no la tiene. "Pido libertad de conciencia, que el que tenga que levantar la mano obligado que especifique por qué lo hace", afirmó, retomando la acusación de Ruiz a presiones políticas sobre los legisladores provinciales.

"La investigación da por cierta información de la Fiscalía que asegura que la presunción de inocencia no está rota y por la cual la vicegobernadora Ruiz no está imputada", aseguró Brotiman, quien señaló que los casos de expulsiones se dan por hechos de extrema gravedad y no de forma "imprudente y apresurada" como pretenden hacer los diputados provinciales.