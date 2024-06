¿Inviernos eran los de antes?: la apuesta neuquina, pese a Javier Milei

En el lanzamiento de la temporada este viernes por parte del gobierno no se ocultó el optimismo, pese a que no desconocen que este invierno deberán remar contra la corriente: no solo la recesión, sino el corte de programas nacionales de fomento como Previaje, la paralización de obras eléctricas vitales para centros de esquí como Cerro Bayo y las de infraestructura vial que la administración de Javier Milei tiró por la cabeza a la provincia.