Jorge Rey: "Conocer a todos los políticos me da ventaja a la hora de discutir"

Lo primero que me encontré fue con un recurso humano maravilloso. Que lo puse en valor, a trabajar en equipo. Había situaciones que por ahí no estaban contempladas en la gestión anterior. Creí necesario que el equipo esté al frente de todas esas situaciones realmente lo dije antes de asumir y lo digo ahora. La defensoría no es Jorge Rey, la defensoría son todos los empleados que están trabajando día a día atendiendo a todas las personas. Hemos atendido hasta el día de hoy desde el 6 de julio hasta ahora 741 casos de personas que van todos los días a la Defensoría del Pueblo, de los cuales 543 fueron de asesoramiento legal, y 140 fueron a mediación. Y así distintos tipos de soluciones. Y con lo que respecta a mí, junto con el equipo de trabajo, me he reunido en 24 ocasiones, con diferentes actores o referentes que presentaron problemas en la ciudad.

Jorge Rey Defensor del Pueblo (3).jpg Jorge Rey, defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén. Sostuvo que en estos 70 días tuvo 741 consultas en su nueva función. Claudio Espinoza

—Se van a llamar a elecciones en las vecinales. ¿Esto de alguna manera le da un panorama distinto de cómo se puede trabajar con los barrios?

Sí, tengo entendido que ya llamó a elecciones, ya hay listas confirmadas y algunas en conflicto, pero ya está. Esos hay dos llamados en septiembre y ahí se serían todo el llamado de las vecinales. Las vecinales son herramientas muy buenas para la Defensoría del Pueblo. Bien entendidas y trabajadas. Pensamos trabajar muy cerca de las vecinales cuando estén normalizadas.

—Hay como también un estigma con el tema del vecinalismo, con el trabajo barrial, algunos lo llaman como punteraje. ¿Está buscando la gente el cara a cara?

La gente siempre precisa cara a cara. Cuando vos tenés que explicar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, hablar con la persona, cara a cara. Y ahí el entendimiento va a ser mucho mejor que por las redes sociales. Pero si no fuera posible porque las cosas se desvirtúan o se mezclan lo haremos con las organizaciones intermedias, las escuelas del barrio, o con las salitas del barrio. Hay muchas formas de llegar a los vecinos, pero creemos que la defensoría tiene que estar delante de los problemas y no corriendo atrás. No tenemos que ir a recorrer barrio por barrio en una forma itinerante y tener contacto con la gente. Muchos de los problemas que suceden muchas veces son solucionables con un simple llamado telefónico.

—Qué diagnóstico o prediagnóstico hacés del contacto que has tenido en los barrios con los referentes? ¿Cuál es el problema que hoy tiene la ciudad de Neuquén?

Tiene muchos problemas que se están solucionando, pero tiene muchos problemas por un crecimiento desmedido de la ciudad que pone en situación de crisis con los servicios, con el tema del agua, el gas, y las cloacas. Esos son los problemas puntuales que hoy estamos teniendo en la ciudad. La ciudad creció muchísimo y muy rápido y eso generó esta falta de servicios que hoy pone en riesgo a parte de la ciudadanía que vive en esos barrios.

—Cuando fue la elección del Defensor del Pueblo se te había cuestionado el hecho que provenías del Movimiento Popular Neuquino. ¿Eso te pesó a la hora de meditar sobre la toma del cargo?

No me pesó porque la decisión fue tomada por mi persona algo que yo tenía como un desafío para hacer el cierre de mi trabajo político de toda la vida. Estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad, de hecho, tomé la decisión y lo tuve que hacer porque lo dice la Carta Orgánica, renuncié al partido que yo representaba, y me puse al frente de esto. Si yo miro para atrás Ricardo Riva también tenía una pertenencia política, Juan Dutto también. La única persona que por ahí podemos decir que no la tenía, era Blanca Tirachini; pero los demás llegaron por alguna pertenencia política y cumplieron con los reglamentos como corresponde, renunciaron y se pusieron frente a la situación. Yo nunca lo vi como una limitación. Lo vi como una chicana política, por supuesto, siempre se utilizó de esa manera. Pero después Rivas sacó tres votos y yo saqué 12. La decisión del Concejo Deliberante fue clara. No voy a discutir, a mí que se me tiene que juzgar no por lo que fui sino por lo que soy hoy y por lo que voy a hacer ahora en más en adelante.

Jorge Rey Defensor del Pueblo (2).jpg Claudio Espinoza

—El hecho de conocer a todo el espectro político seguramente, has compartido temas políticos y personales tanto con el intendente Gaido como con Jorge Sapag, con Rolando Figueroa. ¿Es una ventaja o es una desventaja en este cargo?

Es una ventaja maravillosa porque cuando vos te ponés a discutir con ellos ya sabés cómo están pensando y qué están trabajando. Uno puede actuar de otra manera y saber cuándo están diciendo lo que realmente quieren decir y cuando están buscando excusas. A mí eso me causa a veces un poco de gracia porque voy con cierta ventaja a esas discusiones. Nos juntamos con la gente del IPVU, o con Recursos Hídricos y esta trayectoria que uno tiene en el tiempo, también le posibilita tener respuestas más inmediatas y solucionar problemas. Una idea junto con el defensor adjunto es trabajar mucho en la prevención y tratar de no judicializar nada porque lo único que lleva es demora, el trastorno de tiempo, siempre y cuando tengamos la respuesta que corresponde desde el municipio o del gobierno. Si así no fuera, no vamos a dudar en tomar las medidas que corresponden frente a la justicia,

—Tu adjunto es Emmanuel Guagliardo. ¿Cómo lo incorporaste a la lista?

Hace un par de años en una campaña tuvimos la suerte de encontrarnos en un lugar y tomar un café y nos pusimos a charlar. El me habló de toda su impronta en defensa del medio ambiente lo que tiene que ver con las petroleras, y recursos hídricos. Cuando hoy tuve que decidir sobre eso me pareció que daba el perfil. Necesitaba un abogado que esté empapado en ese tipo de cosas porque hay muchos temas de medio ambiente en la Defensoría. Su juventud, su perfil y sus ganas reunían las condiciones para estar conmigo. Se lo propuse, lo aceptó y hoy está trabajando como defensor adjunto.

—¿Cómo pensás que va a ser un poco la relación con el intendente cuando haya algún problema complicado?

No tengas dudas, que el intendente tiene que entender que mi rol hoy es la defensa de los vecinos en carácter individual o grupal. Tengo una buena relación con el intendente, pero no voy a dudar, en dar con la respuesta adecuada para los vecinos en accionar como corresponda. Y estará en él, en enojarse o no. Creo que ese respeto que nos tenemos los dos, va a servir para llegar a acuerdos y a soluciones para los vecinos.