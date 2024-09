Jorge Sapag sobre el conflicto docente: "No podemos estar anclados en una discusión de licencias"

El ex gobernador y presidente de la Convención del MPN, opinó sobre la situación en educación. Su perspectiva sobre la provincia y las legislativas 2025.

En medio de un conflicto docente que atraviesa a la provincia, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag , dio su opinión y recordó que atravesó la misma problemática durante sus dos gestiones. Además de dar un pantallazo de la actualidad, explicó cómo se encuentra el MPN de cara a las legislativas 2025.

En diálogo con LU5 , Sapag remarcó que la educación es fundamental y que " no podemos estar anclados en una discusión de licencias, certificados psicológicos o suplencias " y repasó que, en los períodos del 2007 al 2011 y del 2011 al 2015 también atravesó estas problemáticas mientras era gobernador de la provincia.

"No cuestiono la demanda salarial porque me parece que corresponde pedir que los sueldos estén acordes con el trabajo que cada uno desempeña, pero tenemos que tener derechos y obligaciones, no siempre son derechos", resaltó.