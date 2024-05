Jueves con protestas y cortes en Neuquén, por falta de agua y clases

Live Blog Post

Alumnos de la EPET 14 realizan una sentada por falta de clases

Desde las 10, los estudiantes llevan adelante una sentada en la vereda del establecimiento porque desde que empezó el año solo tuvieron 14 días de clases.

Jerónimo Echevarría, alumno de sexto año de esta escuela, contó a LU5 que el colegio se encuentra cerrado por una inspección de gas en la cual detectaron que los equipos de calefacción no se encontraban dentro de la norma, por lo que el colegio "pasó un comunicado que dio dos opciones, una fue solucionar este problema teniendo el colegio de 15 a 20 días pausado, totalmente cerrado, lo que es casi un mes sin clases" y explicó que la otra opción es que los arreglen con los alumnos en las aulas pero que llevaría dos meses o más.

"Si hace falta que nos pongan estufas provisorias eléctricas pero que lo solucionen. La opción de no tener clases significa que no fuimos tomados en cuenta, la opción más fácil parece que es cerrar el colegio y dejarnos a más de 300 chicos siempre a la deriva", agregó Jerónimo y recalcó que no tienen respuestas del Consejo Provincial de Educación.