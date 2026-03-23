Junín de los Andes será la sede de un encuentro sobre energías renovables, producción y educación agraria

La Fundación Cruzada Patagónica junto a la FEDIAP (Federación de Institutos de Educación Agropecuaria y Agroindustrial) realizarán las Jornadas Regionales Andes – Patagonia , un espacio de intercambio y formación que reunirá a docentes, estudiantes y referentes del sector educativo y productivo de distintas provincias del país.

El encuentro se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en Junín de los Andes , y tendrá como eje central la relación entre las energías renovables, la producción agraria y la educación agrotécnica, temas clave para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Durante tres jornadas se desarrollarán charlas, paneles e instancias de intercambio en las que se compartirán experiencias educativas y productivas vinculadas a la innovación, la sustentabilidad y los desafíos actuales de la enseñanza agraria.

La propuesta busca fortalecer la formación técnica y promover el uso de tecnologías que contribuyan al cuidado del ambiente y a la mejora de los sistemas productivos rurales.

Fundación cruzada patagónica

La convocatoria de la Fundación Cruzada Patagónica

Este tipo de encuentros reúne habitualmente a representantes de escuelas agrotécnicas de diferentes provincias, generando un espacio de diálogo federal donde se comparten proyectos, experiencias pedagógicas y desafíos comunes de la educación rural y agropecuaria. En ediciones recientes participaron más de un centenar de docentes, estudiantes y especialistas provenientes de distintas regiones del país, consolidando una red de trabajo colaborativo entre instituciones educativas.

Desde la Fundación Cruzada Patagónica destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo entre educación, innovación tecnológica y desarrollo rural, promoviendo oportunidades de aprendizaje para jóvenes que se forman en escuelas agrotécnicas de la Patagonia y del resto del país.

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La iniciativa se enmarca en el compromiso de las instituciones organizadoras de impulsar una educación que responda a los desafíos productivos y ambientales actuales, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción de nuevas propuestas para el sector.

La iniciativa educativa de la SRN para jóvenes productores en el corazón de Patagonia

La Sociedad Rural del Neuquén (SRN) abre las inscripciones para una nueva edición del Concurso Tromen, propuesta educativa y formativa dirigida a niños y jóvenes de entre 9 y 18 años. Esta iniciativa combina aprendizaje práctico, compromiso sostenido y vínculo directo con el sector productivo bovino y ovino de la región.

El Concurso Tromen vio la luz en 2024 como experiencia piloto orientada principalmente a participantes individuales. En aquella primera edición se establecieron las bases, se invitó a instituciones educativas y una escuela se sumó al desafío. La dinámica central consistió en la conformación de una red de donantes de animales, la inscripción de los jóvenes y la división por categorías según edad.

SRN

La participación fue alta, especialmente en la categoría de menores. Allí surgieron los primeros aprendizajes clave: la constancia diaria, la responsabilidad en el cuidado del animal y la comprensión profunda de que no se trata de una mascota, sino de un compromiso real con un proceso productivo. A pesar de tratarse de un debut, el balance resultó altamente positivo. El acompañamiento institucional, el compromiso de las familias y la guía de profesionales técnicos marcaron el camino. Además, se identificaron oportunidades de mejora en comunicación y transparencia de criterios de evaluación.