JxC tiene la interna más competitiva, pero todos quieren ganar el domingo

Sobre las diferencias del electorado neuquino con el del resto del país consideró que “nosotros proponemos un gobierno federal, en donde cada provincia sea escuchada con sus particularidades. Si bien hay problemáticas nacionales, el neuquino tiene que ser escuchado y tenemos que traer soluciones a los problemas propios”.

Por su lado, Sánchez evaluó que su campaña “fue austera, pero con mucha actividad”. Dijo que se sintió “acompañado por una gran cantidad de gente con y sin experiencia en política y elecciones que cree, como nosotros, que hace falta un gran cambio en Argentina”.

francisco sanchez diputada nacional

Agregó Sánchez que durante la campaña “logramos llegar a toda la provincia, parajes, ciudades pequeñas, pueblos, grandes ciudades y toda la capital, sumado a un aporte enorme de muchos voluntarios y sus redes sociales”.

Al ser consultado sobre sus expectativas para el domingo sostuvo que “estamos confiados en un triunfo contundente en la interna y en conjunto, posicionarnos primeros en la general de cara a octubre”.

Sobre el electorado consideró que “en cada localidad y en cada barrio se reconocen diferencias entre los electores, porque los matices son amplios siempre. Y eso si aplica a Neuquén, por supuesto ocurre a nivel nacional”.

Dos sectores enfrentados en la izquierda

En las elecciones del domingo el Frente de Izquierda tendrá una confrontación local en línea con el panorama nacional del agrupamiento del sector.

jure lagunas fitu

Por un lado, Angélica Lagunas va de precandidata por el sector que comparten el PTS e Izquierda Socialista. Como candidata a presidenta va Miriam Bregman.

Frente a Lagunas va la dirigente del Partido Obrero Patricia Jure, quien integra el sector interno que lleva como presidente a Gabriel Solano. El PO se alió con la Nueva Izquierda.

El peronista Todero confía en que su espacio repetirá viejos triunfos

El candidato peronista que va en las listas de los presidenciables Sergio Massa y Juan Grabois, los postulantes en la interna de Unión por la Patria, es Pablo Todero.

Por su parte, Todero, que es el titular de la delegación local de ANSES, contó que en la campaña recorrió “todos los sectores de la provincia. Escuchamos mucho a la gente que ve que tiene una situación difícil: hay laburo pero no llega a fin de mes. La gente se da cuenta que no llega pero tienen laburo que antes no tenía. También se da cuenta la gente que esta situación es consecuencia del mamarracho de la deuda”.

SFP Pablo Todero (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Agregó que “los otros le dicen a la gente que les van a sacar todo. Hemos propuesto una salida por el lado de laburo, no ir hacia atrás. Necesitamos más distribución del ingreso y una economía más fuerte para pagarle al fondo. La derecha está desconociendo lo que hizo”, sostuvo Todero.

“Creo que vamos a tener una muy buena elección en Neuquén”, sostuvo cuando se lo consultó por sus expectativas para el domingo.

“Estamos trabajando con intendentes que expresaron su apoyo a Massa, que no están en el espacio del peronismo”, fundó sus buenas expectativas.

Finalmente, recordó que “el electorado neuquino a nivel nacional siempre votó al peronismo o al espacio más nacional y popular. En 2003 ganó Néstor Kirchner y en 2015 ganó Daniel Scioli, por ejemplo”, rememoró.

El debut de los libertarios

Nadia Márquez va como candidata a diputada nacional de la lista que lleva de Presidente a Javier Milei. A modo de balance de la campaña, dijo: "Estamos súper felices y más que conformes con la campaña que venimos haciendo. La respuesta de los vecinos de Neuquén ha sido grandiosa. Una de las campañas que más nos ha sorprendido en la disposición de la gente. Seguidores de las ideas de la libertad nos escriben espontáneamente a través de redes sociales para ofrecerse a fiscalizar, a repartir volantes en sus barrios, y a hacer la tarea que sea necesaria para poder llevar esta propuesta electoral a cada rincón de la provincia de Neuquén".

Agregó sobre el tema que "sin duda alguna, la Libertad Avanza y Arriba Neuquén van a tener resultados sorprendentes para la política tradicional, pero esperables para nosotros, porque vemos que la gente está cansada de tener siempre el mismo resultado, al votar a los mismos. Hoy están dispuestos a lanzarse al nuevo, a votar algo distinto, hacer lo posible para que Argentina salga adelante. Felicitamos a cada uno de los defensores de la libertad en la provincia de Neuquén por levantar la voz, y por no dejarse vencer por el sistema".

SFP Nadia Marquez (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Las expectativas son grandes. El domingo avanza la libertad en cada rincón de Neuquén", pronosticó.

Consideró, además, que "en los últimos años el voto fue un cheque en blanco para el candidato, Hoy el voto es un cheque nominal, no a la orden, con fecha e importe completado, no transferible. Y a la gente elige dónde ponerlo y a quien otorgárselo. En Argentina existen dos modelos agotados, corrompidos, que se acostumbraron a los privilegios de la política y necesitan de ellos para continuar subsistiendo, y un tercer modelo que llega como novedoso, disruptivo, con el poder de transformar la Argentina; con la cuota justa de coraje para realizar los cambios coyunturales que la economía requiere para salir adelante, y la experiencia de grandes técnicos que le dan peso y solvencia a propuesta electoral. Al igual que en la Provincia de Neuquén, que la gente optó por lo nuevo, por la transformación, a niel nacional no dejarán pasar la oportunidad de tener una Argentina Distinta".