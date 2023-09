La agonía de Pablo, por una operación que le salve la pierna

Pablo Villagra viajó a Buenos Aires para salvar su pierna y no consigue los insumos para operarse. Tuvo que regresar a Neuquén. Ya no puede más de dolor y la cirugía se sigue dilatando.

Pablo Villagra (40) sigue esperando por una cirugía que le salve la pierna. Padece Necrosis Ósea Avascular hace muchos años y ya no da más de dolor. Consiguió un turno médico en Buenos Aires, pero al llegar surgió otro problema: no están los insumos para operarlo. De esta manera el neuquino continúa a la deriva, entre pases de factura y responsabilidades que no se asumen y una letanía de reclamos que no llegan a ningún lado.