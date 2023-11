La cantora del Alto Valle que recorre el país para vestirlo de arte

Gabriela Centeno tenía 7 años y estaba con su familia mirando Argentinísima, el histórico ciclo de Julio Marbiz que entonces se emitía por ATC, cuando escuchó cantar a Los Manseros Santiagueños. Algo en esas voces la emocionó tanto que salió corriendo y se encerró a llorar en el baño. No puede recordar en qué momento exacto comenzó a cantar, pero ese día supo que no podía ignorar lo que le pasaba con la música.

“La música popular siempre me movilizó. Creo que es porque nos acerca a nuestra historia de pueblo, de familia, nos habla de nuestra identidad, de nuestros entornos. Por eso creo que también es fundamental en la vida de todas las personas, no solo en la mía”, explica Gabriela . Quizá por eso, aunque es técnica Química y había empezado a estudiar Ingeniería en la Universidad del Comahue, decidió desandar el camino la música, primero estudiando Canto Lírico en el IUPA y luego en la Escuela Superior de Música de Neuquén, donde se recibió de profesora.

centeno2.jpeg

Con la misma determinación con que eligió ese destino, también entendió que la música popular no se estudia en una institución, sino que se aprende caminando junto al pueblo. “Desde muy joven me gustó recopilar experiencias, las historias de nuestra gente que guarda la música y por eso recorrí tantos increíbles lugares de nuestra Argentina, para llenarme de paisajes, para visitar cantoras y profesoras particulares. Hay cosas que no enseña la escuela, sino la vida misma”, dice Centeno.