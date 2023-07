La cerveza artesanal le da un plus al turismo en el norte neuquino

El último fin de semana se desarrolló con gran éxito la sexta edición de esta fiesta que reúne a los máximos exponentes de la producción de cerveza artesanal de la región y en el concurso realizado se repartieron 600 mil pesos en premios. El público fue el gran jurado.

POSTALES ENCUENTRO CERVECERO_LAS OVEJAS (1).jpg El sexto Encuentro Cervecero de Las )Ovejas de da impulso al norte neuquino.

El intendente Vicente Godoy señaló que “el inicio de las vacaciones de invierno nos encontró compartiendo una noche memorable, donde la gastronomía, las cervezas artesanales, la música y los artistas en vivo, fueron protagonistas de un evento que busca acompañar y fortalecer la producción de la cerveza artesanal, con el sello distintivo de los sabores de nuestro norte neuquino”.

Amor a primera vista con la cerveza artesanal

Enrique Maier es uno de los cerveceros que participó en el último festival cervecero de Las Ovejas. Su historia está ligada ciento por ciento con el norte neuquino. Aunque alguna vez se fue, también supo volver al pago. Nació en Chos Malal, vivió unos años en Manzano Amargo y regresó a la “capital histórica y cultural” para terminar sus estudios secundarios.

Desde allí se fue a estudiar a La Plata. Se recibió de ingeniero forestal y allí también fue donde tuvo un “amor a primera vista” con la cerveza artesanal y todos los secretos para su elaboración.

“Arranqué con la cerveza artesanal en 2008 gracias a que mi hermana me inscribió en un curso de la Universidad de Ciencias Exactas para Elaboración de Cerveza Artesanal. Fui al curso, hicimos una clase teórica, una práctica y después la degustación”, contó Enrique.

Y acotó: “Después de esa experiencia me enganché mucho. Yo trabajaba en el buffet de la facultad, estaba estudiando ingeniería forestal y en el buffet los fines de semana me prestaban las ollas. Empecé a hacer cerveza, después me compré mi primer equipo”.

El cervecero contó que tiempo después junto a otros cerveceros fundaron la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses que aún sigue vigente. Además empezaron a organizar la fiesta de la cerveza en La Plata.

Hasta 2014 tuvo su emprendimiento en aquella ciudad. Fue un sustento vital ya que lo ayudó económicamente para terminar sus estudios. Una vez recibido le surgió una oportunidad laboral en Las Ovejas y aquí comenzó otra parte de su historia siempre ligada al mundo cervecero.

El desafío de un festival

Los últimos días de 2014 Enrique desembarcó en Las Ovejas con su compañera de vida, Keiko Kobayashi. Aquí mientras cumplía con sus obligaciones laborales como encargado de la Planta Industrial de Corfone no descuidó su amor por la elaboración de cerveza artesanal.

“Apenas llegué a la localidad monté la fábrica y seguí elaborando cerveza. Nunca la dejé. Pasaron unos años y empecé a participar de los eventos que se organizaban en el norte neuquino”, señaló el productor.

“Después me conecté con varios colegas cerveceros y se empezó a trabajar como Cerveceros del Norte Neuquino. Hoy somos 8 emprendedores”, completó.

Enrique destacó el buen diálogo y el permanente intercambio de experiencias, de conocimientos, cocciones comunitarias y el facilitar la participación de todos en todos los eventos.

Elaboración de cerveza a tiempo completo

Por esas cosas de la vida y el destino que lo llevó por un camino diferente a lo planificado, Enrique desde que se enamoró del mundo artesanal de la cerveza comenzó a soñar a vivir de eso, a vivir de su propia elaboración de su cerveza. De su propia empresa. Ese desafío en grande lo llevó en noviembre del año pasado a dejar el trabajo en Corfone y dedicarse de lleno a su emprendimiento.

“Desde que empecé a fabricar cerveza artesanal siempre mi sueño fue vivir de esto. A finales del año pasado tomé esa decisión y en este momento es mi principal ingreso, es mi trabajo. Hago además servicios forestales y asistencia técnica, pero mi fuerte es lo de la cerveza”., dijo.

El productor en este camino emprendido con trabajo y dedicación en el 2024 pretende arrancar con la construcción del edificio propio para su fábrica, ya que hasta el momento alquila un local para funcionar. En ese nuevo edificio planifica otras dependencias que le permitan poner en marcha un patio cervecero donde además los clientes puedan degustar algunas delicias gastronómicas y de espectáculos de bandas musicales en vivo.

POSTALES ENCUENTRO CERVECERO_LAS OVEJAS (5).jpg

Enrique sostuvo que “para eso estoy buscando que la fábrica cuente con la habilitación a nivel provincial para seguir dándole impulso a la producción, a la cultura y al turismo de la bella localidad de Las Ovejas y la región”.

Kawiñ, marca y gastronomía

Enrique es hoy uno de los hacedores de la cultura de bebidas en el norte neuquino y en su sueño de crecimiento busca incursionar también en la gastronomía. Es un convencido de que la cerveza debe tener su espacio bien ganado entre las costumbres y las comidas típicas de la región.

“El año pasado participé del quinto encuentro de cerveceros en Las Ovejas donde se realizó un concurso. El público era el que elegía la cerveza ganadora por suerte me fue bien ya que me dieron el primer puesto como también este año”, recordó.

Agregó que “estoy muy agradecido con la municipalidad local porque siempre nos da una mano y están apostando a los emprendedores artesanales y más que nada por el turismo que está creciendo mucho en esta zona”.

CERVEZA KAWIÑ (2).jpg

Por último y en referencia al nombre de su cerveza dijo que “Kawiñ surge buscando bibliografía mapuche y lo que significa de acuerdo a lo que estuve investigando es “un encuentro para festejar algo” que de alguna es lo que traté de representar en el logo del producto que son dos caras enfrentadas en un vaso”.

Hoy Enrique disfruta a tiempo completo de su pasión por l elaboración de la cerveza artesanal y del amor por su familia y la crianza de sus pequeños hijos: Tahiel de 3 años y Quimey de 6.

Los premios

La sexta edición del festival cervecero en Las Ovejas tuvo de todo un poco: gastronomía, bebidas, música y baile para todos. El público presente a través de su voto, decidió el orden de premiación para la entrega de seiscientos mil pesos en el concurso de la mejor cerveza. Los premios en efectivo fueron distribuidos de la siguiente manera: 1°). Kawiñ (200 mil pesos), 2°). Origen 37/70 (175 mil pesos), 3°). Las Tablas (125 mil pesos) y 4°). Arisca (100 mil pesos).

En cuanto al escenario musical se destacaron los artistas locales, Gabriel Parada y Marcelo "Gallo" Sepúlveda, quienes hicieron la apertura trayendo sus canciones del folklore y del rock nacional. Seguidamente, Fuerza Natural desplegó todo su emblemático tributo a Soda Stereo y en "Clave Sureña" deleitó con lo más popular del folklore argentino. La banda de rock Flamin.Go! hizo bailar al público con los clásicos en inglés que hicieron historia durante las últimas décadas llevándose el aplauso de todos los presentes. La noche culminó con la actuación de la Nueva Imagen, proveniente de Cutral Co, que ha sabido instalarse en el afecto del público de Las Ovejas y de la región.