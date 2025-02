La denuncia que crece en estaciones de servicio, supermercados y comercios en Neuquén

"Estamos en una situación bastante riesgosa por los ciberdelitos, en función de custodia a los consumidores, se impide que se apoderen de tu tarjeta, que se la lleven y no saber que pasa. Para el comerciante la tarjeta no puede salir de las manos del consumidor", precisó Tomasini en diálogo con LU5.

Y explicó que hace dos semanas comenzaron con tareas de recorridos de comercios, principalmente en las estaciones de servicio, que es el lugar donde más denuncias se recibieron. Pero aclaró que también se denunciaron estas prácticas en supermercados, comercios y pago fácil.

"Es algo que pasa casi en todos los comercios, es parte de un cambio cultural que se debe hacer y que es cuidarnos a nosotros mismos como consumidores, sino entramos en un riesgo de ciberseguridad".

El funcionario indicó que al tratarse de una época de mucho movimiento turístico, y como gran parate de esas denuncias eran en estaciones de servicio, se decidió hacer recorridas por la provincia. "Nos encontramos con que en la gran mayoría, los inspectores pudieron registrar dos o tres casos en 20 minutos, todo está certificado con fotografías", indicó.

Tomasini destacó que el principal problema radica en los ciberdelitos donde capturan datos y los usan para vaciar las cuentas de la gente. "Nosotros realizamos las inspecciones, se labraron las actas y vamos camino a buscar los descargos de la gente, se harán las multas correspondientes".

Por el momento, se labraron infracciones en 10 estaciones de servicio de la provincia, principalmente en las rutas. Hay tres que son de la capital neuquina, pero también en Cutral Co y Zapala.

"La situación se dio también en otros comercios, estamos haciendo en determinados lugares lo mismo, se detectaron en algunos pago fácil la manipulación de tarjetas, también se hicieron las infracciones", precisó.

Pero aclaró que el foco está puesto principalmente en las estaciones de servicio, "porque es el lugar donde uno no se baja del vehículo y han muchos turistas, es necesario pedir que nos traigan la herramienta al propio vehículo, es decir un posnet inalámbrico. Muchas veces la gente entrega la tarjeta y el comercio debe ser responsable porque sabe que no se puede hacer. Insistimos en que la gente no debe entregar las tarjetas", indicó.

De esta manera, las autoridades llamaron a los consumidores a hacer las denuncias correspondiente a través de WhatsApp al 299-5958167 o a la línea 0800-222-2667. "Les pedimos que no entreguen las tarjetas, en ningún negocio, que pida el posnet y sino, ir hasta donde esta el dispositivo".