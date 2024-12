La Escuelita: condenaron a funcionarios judiciales de la dictadura en Neuquén

El ex juez Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz recibieron la pena de 11 años de prisión. Será de cumplimiento efectivo. Organismos de DD.HH. celebran la sentencia.

Cerca de las 11.30 de la mañana, con el calor acechando afuera y un silencio impertérrito dentro del salón de AMUC de Neuquén, la jueza María Paula Marisi leyó la sentencia que condenó al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz a 11 años de prisión efectiva por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en su rol de funcionarios judiciales, en el contexto, de acuerdo a la normativa internacional, de genocidio.

Así mismo, por resolución del tribunal, la sentencia será remitida a la ANSES y al juez correspondiente, a fin de que se cese el pago de las jubilaciones de privilegio que reciben los ahora ex funcionarios condenados, tal como lo habían solicitado las querellas.

Juicio La Escuelita (19).jpg

Más de un centenar de personas, entre sobrevivientes, familiares de víctimas, integrantes de organismos y militantes de derechos humanos celebraron con una ovación tras oír con atención la lectura del veredicto. La emoción fue total y se sintió en los abrazos, los llantos compartidos y la evocación de referentes que ya no están, como Inés y Oscar Ragni, y Noemí Labrune.

“Estoy conforme con la sentencia. Todo lo que hemos pedido ha encontrado recepción en el tribunal así que nosotros nos vamos conformes”, afirmó el fiscal Miguel Palazzani, en representación del Ministerio Público Fiscal, y agregó que “esto es el corolario de toda la lucha de familiares, sobrevivientes y organizaciones”.

"Ya no hay impunidad"

Lolin Rigoni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, estuvo presente en la audiencia y luego del veredicto celebró que “ya no hay impunidad” e instó a que, sobre todo, la juventud sepa que “hay castigo a quien le corresponde”. “Como dice el canto, iremos adonde vayan para castigarlos”. Lolin aseguró que, aunque ya no estén físicamente, “Inés y Oscar están en algún lado acompañando”.

El recuerdo de Inés y Oscar Ragni, quienes durante casi 50 años lucharon de forma incansable para saber qué pasó con su hijo Oscar Alfredo y fallecieron hace pocos meses, atravesó la jornada, al igual que el de la referente Noemí Labrune, quien partió en septiembre de 2023.

Juicio La Escuelita (18).jpg

La audiencia comenzó a las 9 de este martes con las palabras finales de Duarte y Ortiz. Ambos imputados se asumieron inocentes y recurrieron a la figura de “demonización”. Ortiz, que habló primero, aseveró que “muchas publicaciones periodísticas de la región apoyaron la campaña de demonización publicando falsedades y difamaciones”. A su vez, Duarte, luego de una larga declaración en la que repasó su vida desde que nació, adujo ataques por parte de la querella y pidió por su absolución.

Conexión virtual

Ambos imputados se conectaron de manera virtual, como lo hicieron durante todo este tramo, al que no asistieron de forma presencial a ni una sola jornada. Asimismo, negaron percibir jubilaciones de privilegio, aunque luego, como se mencionó antes, el tribunal tomó una decisión basada en las pruebas aportadas por la parte acusadora.

Juicio La Escuelita (13).jpg

Tras las alocuciones de Duarte y Ortiz, la jueza Paula Marisi agradeció a las defensas y a las querellas por el profesionalismo con que desempeñaron su labor, y al público que asistió a las audiencias “por el respeto en el acuerdo y en el disenso”. Luego, se estableció un cuarto intermedio para la deliberación del tribunal, hasta las 11.30 momento de la lectura de la sentencia.

La defensa, a cargo de Eduardo Peralta y María Laura Irastorza, por Duarte; y Celia Delgado, Gabriela Labat y Alejandra Vidales, por Ortiz, se conectó, al igual que los acusados, de forma virtual. Por el contrario, la parte querellante, integrada por Palazzani y David Maestre; Natalia Hormazábal y Mariana Derni, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CeProDH); y Marcelo Medrano y Bruno Vadalá, de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), sí estuvo presente durante toda la jornada.

Los casos

En este tramo del juicio Escuelita los imputados fueron acusados por los casos de Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola, y Carlos Schedan. De estas víctimas, 15 se encuentran desaparecidas.

Testimonios en primera persona luego de la sentencia

Dora Seguel (sobreviviente, secuestrada en el denominado Operativo Cutral Co. Su hermana Arlene continúa desaparecida)

“Yo estaba contenta y tranquila porque sé que los compañeros que estuvieron en fiscalía y el resto de las y los abogados se la re jugaron. Había que ser déspota para dar otra sentencia, así que celebro todo, por ellos que laburaron tanto, y por todos nosotros. En un momento de tanto negacionismo les seguimos mostrando que nosotros decimos la verdad y que hay que seguir. Y vamos a estar en las calles, en cada escuela, en cada rincón sembrando memoria.”

Marcelo Medrano (abogado de la querella en representación de APDH)

“Estoy muy emocionado con el veredicto, me parece un acto de reparación enorme más allá de lo jurídico, sobre todo para las víctimas, y para quienes declararon que ya no están. También muy conforme porque se acreditaron todos los hechos, sobre todo el rol del Poder Judicial en la dictadura como cómplice y garante de la legitimidad y de la impunidad del régimen militar. No sé si (estoy) feliz porque la dictadura causó mucho dolor, mucha tristeza, y porque durante el debate se fue muriendo mucha gente muy importante para los derechos humanos en general. Es, también, sin duda para ellos que lucharon durante tanto tiempo para que esto fuera posible.

Además, es un impulso para seguir, ahora dentro de otras lógicas. Para seguir peleando por la memoria en un mundo que es distinto. Creo que esto suma, que sirve para plantear otras lógicas de otros poderes judiciales posibles, sabemos qué no puede ser un poder judicial, así que eso me parece trascendental para que no sólo nosotros lo trabajemos sino quienes forman parte y para que quienes son más jóvenes puedan tener un modelo, al menos, de lo que no tiene que ser el Poder Judicial.

Esta sentencia marca un precedente a nivel local y también es el final de los juicios de lesa humanidad al menos como los concebimos hasta ahora, con el público, con los imputados, las victimas declarando.”

Raúl Radonich (sobreviviente del Centro Clandestino de Detención La Escuelita)

“Recibo esta sentencia con mucho beneplácito porque se ha hecho justicia. Porque además esta sentencia tiene la particularidad de que surge en el contexto del negacionismo imperante en las más altas esferas de la república, en el presidente, la vice presidenta, las fuerzas de ultraderecha que los acompañan, en cierto periodismo que también es funcional. Así que esto tiene un sentido, por un lado, de hacer justicia, de reparar y, por otro, la importancia de reafirmar los otros fallos que se han emitido en los que se ha condenado el terrorismo de Estado. Y hace justicia también por el esfuerzo de los familiares que siguieron en la búsqueda de sus hijos, en búsqueda de una respuesta que estos funcionarios judiciales no dieron entonces es también un homenaje a ellos, a Inés, Oscar, todos quienes transitaron esos pasillos. Y también para Noemí Labrune.”

Juicio La Escuelita (3).jpg Raúl Radonich.

Natalia Hormazábal (abogada de la querella por CeProDH)

“Sabemos que son dos funcionarios civiles que estaban absolutamente consustanciados con las fuerzas represivas. En el caso de Duarte, lo conto el día de hoy, como pupilo en el ejército y con esa relación que mantuvo a lo largo de su cargo como juez. Y en el caso de Ortiz, una persona realmente y espiritualmente conmovida con las fuerzas represivas. Entonces era difícil poder demostrar que todo lo que hicieron coadyuvó al resultado final de desaparición, de privación ilegal de la libertad, de tortura de compañeros y compañeras. Y todos los casos los fuimos probando y aportamos todos los elementos con los que sin entender que esto fue un plan con división de roles no se los podría haber condenado.

Juicio La Escuelita (15).jpg

Creemos que la sentencia avanza en esto: en primer lugar, en entender que cada uno de esos delitos fueron crímenes de lesa humanidad cometidos, dice la jueza, en un contexto de genocidio, es lo más cercano al genocidio que hemos tenido en esta región entonces creemos que es un avance. Luego, comprender que hubo roles, que hubo planificadores, que hubo ejecutores y que hubo quienes cubrieron cada uno de esos delitos, es un gran paso adelante. Creo, y me animo a decir en todo el país, que es un gran antecedente por la pelea que significó. Son dos abogados que durante más de 10 años de instrucción han cometido todo tipo de chicanas judiciales para evitar el momento del juicio. Llegamos a este juicio, pudimos culminarlo y pudimos obtener una condena de prisión efectiva, así que realmente estamos muy conformes.

El único sabor amargo es que no han estado en este momento Noemí Labrune, Inés y Oscar Ragni, sobre todo estos últimos, por el caso de su hijo, pero sabemos que esa pelea que dieron y como prepararon cada una de esas instancias tiene sus frutos hoy.”

Walter Pérez (presidente de APDH)

“Pienso en Noemí y el testimonio que dio anticipadamente cuando ya estaba con problemas de salud. Pienso también en Inés, Oscar… Realmente es un fallo histórico, nosotros decimos que al margen de la cantidad de años que les puedan dar, lo fundamental era que fueran condenados. Y fueron condenados como cómplices de delitos de lesa humanidad y ese es el nudo, el corazón de esta condena, lo fundamental: que fueron cómplices y fueron parte del engranaje represivo que hubo en la zona y que colaboraron, fueron cómplices para impedir la investigación de los habeas corpus de los detenidos desaparecidos.

Juicio La Escuelita (8).jpg

Es una etapa de 16 años muy fuerte que hemos vivido en la organización y en la militancia. Se logró el objetivo porque cada tramo del juicio fue analizando y juzgando diversos hechos. el primero fue el bastión. El primer juicio, en 2008, estableció que hubo un plan criminal, que los ex jefes militares, la inteligencia, y todo el brazo armado de la dictadura participó en ese plan, demostró la existencia de los centros clandestinos de detención. Y después se fueron generando el resto de los juicios hasta llegar a este, donde la pata judicial quedó juzgada y condenada. Cerramos una etapa muy importante en la historia reciente de Neuquén y Río Negro y esto nos va a servir también para fortalecer el tema de memoria, verdad y justicia porque esto no va a quedar solo con la sentencia. Es un trabajo que vamos a continuar porque hay que instruir, hay que enseñar, difundir, multiplicar todo esto en las nuevas generaciones para que no se confundan con aquellos sectores, básicamente del gobierno nacional para abajo, que niegan, que dicen que esto no existió y que hablan cosas sin sentido.”