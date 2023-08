La escultura de un neuquino que llegó al guitarrista de los Guns N Roses

“ Esta obra era algo que quería hacer hace tiempo, pero no inspirado en un guitarrista en particular, sino en el mensaje poderoso que transmite la guitarra ”, comenzó diciendo Galetti cuando dio a conocer su nueva obra en las redes sociales.

“El cuerpo medio encorvado y la cabeza agitándose al ritmo del heavy metal. Es un género de rock que me gusta mucho y ya tenía idea cómo iba a ser el mecanismo de velocidad de una mano, el movimiento de la cabeza y la otra mano lo que hacía. Con eso resuelto y la inspiración en lo que significa, lo hice con la intención con que hago esto: disfrutarlo”, concluyó sobre el proceso de su nueva creación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvkaArcpNZA%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJsgPXoFUfqR5vJ5r5iJ3INxPOYVm3zhxweDmgLcmZAbb5q1l2oKDrqu9GaUsuglzqLXdlB04T1ZCRGauWQsZAQJhjXWkKs0rtTQIGz2Q6uF6PQExMtCwQswTsh92NLpeMjrnMdxZBcd9bL3ZArLTvGZBWf4QJOJ7kJrJhl4TlZCJoY8o6DCZA8ZD View this post on Instagram A post shared by Slash (@slash)

Sobre la publicación de su trabajo en las redes del reconocido guitarrista internacional, indicó: “Hoy un seguidor me lo mandó emocionado. No entendía nada, consulto, veo la cuenta de Slash y ahí estaba la estatuilla moviéndose. Ahí nomás me fui corriendo al traductor de Google para agradecerle en inglés y mandarle saludos desde la Patagonia”.

Fue el propio Slash quien se sintió identificado con la obra de Guillermo y compartió el mismo video que él subió a sus redes en su muro de Instagram.

Próximos proyectos

Cabe mencionar que debido a la enorme repercusión que tienen sus obras en las redes sociales, Galetti inaugurará el próximo viernes su muestra Interactiva en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Algunos de sus trabajos llegaron a obtener más de 280 mil "me gusta".

La premisa de la exposición es "Prohibido no tocar", ya que sus trabajos tienen movilidad y para eso, quienes la visiten deberán interactuar con las obras. La inauguración será el próximo viernes a las 18 y la entrada es libre y gratuita.