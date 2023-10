La estremecedora corazonada que tuvo Agustina Fernández al enterarse del Triple Crimen

"No sé si alguna vez lo he contado, pero Agustina, buscando información para estudiar en plena pandemia, comenzó a buscar en Google "Cipolletti". Fue entonces cuando se topó con la información sobre el Primer Triple Crimen , que en noviembre cumple 26 años. Lo que me dijo, jamás lo olvidaré", aseguró en diálogo con LMNeuquén.

Silvana recordó la charla que tuvieron cuando su hija leyó crónicas policiales del triple crimen que ocurrió hace casi 26 años. "Me dijo 'Ahí, mami, en ese lugar, asesinaron a una bioquímica (Ana Zerdan), a una mujer de la medicina', como anhelaba ser Agustina, en respuesta a sus palabras, yo le dije: "No, cariño, no puede ser". No profundizamos mucho en esa conversación", recordó.

Silvana por momentos siente la culpa de haberla dirigido hacia ese lugar. La familia había analizado la posibilidad de que la joven estudiara en universidades más antiguas, como las de Córdoba o La Plata. Sin embargo, el tamaño de Cipolletti les dio mayor confianza, y la eligieron la intención de sentirse más seguros.

agustina fernandez cipolletti.jpg Marchan en Cipolletti para pedir justicia por Agustina Fernández.

"Agustina tenía planes para estudiar, como Córdoba o La Plata, pero los habíamos descartado por motivos de seguridad y distancia. A Buenos Aires le tenía miedo por su inmensidad, y cada vez que íbamos allí, decía: "Me voy a perder, es enorme", nos decía", relató su mamá.

La preocupación de la estudiante por la seguridad se ve también reflejada en esa conversación, cuando buscó más información sobre la historia de Cipolletti y se enteró sobre los crímenes violentos hacia mujeres. Entre las víctimas, le llamó la atención de Ana Zerdan, que era bioquímica, una carrera vinculada al rubro que ella quería estudiar.

"Agustina era una chica muy familiera, nos quería cerca, por eso eligió Cipolletti. Además, el método de ingreso a la facultad en ese lugar le daba más tranquilidad. La última vez que la vi, estaba tan feliz porque estaba logrando algo que dudaba que pudiera hacer. Tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas", dijo su mamá.

"Me quedo con la imagen de haberla visto tan feliz y esforzándose tanto en sus estudios. No fue un camino fácil. La vi feliz, y eso es algo que nunca olvidaré. Cuando buscaba información y yo le decía: "Hija, eso ya es historia", me vienen a la mente las noticias sobre la bioquímica que Agustina me mostró", afirmó.

Pablo Parra rompió el silencio después de un año

Pablo Parra, amigo y vecino de Agustina, es el principal sospechoso por el crimen. Declaró en la audiencia: "Todos queremos justicia por Agustina. Creo que mis abogados ya tienen las pruebas necesarias para probar mi inocencia, hay que hacer hincapié en las huellas que se encontraron al ADN que se encontró en las huellas de Agustina Fernández que no es mío. La parte acusadora solo dice hipótesis, no hay ninguna prueba contundente, solo indicios. Por eso, los defensores tienen las herramientas para probar mi inocencia."

Pablo Parra - femicidio Agustina (valida 1200)

La jueza Agustina Bagniole, tras escuchar las argumentaciones, extendió la prisión preventiva a pedido de los acusadores, tanto fiscales como querella. La defensa no presentó oposición a esta medida. La prisión preventiva permanecerá en vigor hasta el inicio del juicio oral y público, que se llevará a cabo el próximo año, tras la fase de control de acusación, donde se presentarán las pruebas de ambas partes.

Pablo Parra, quien fuera vecino y conocido de la víctima, continúa detenido desde diciembre del año pasado, cuando un allanamiento a cargo del fiscal Martín Pezzetta condujo a su arresto. Inicialmente, la investigación se centró en un posible robo seguido de muerte, pero posteriormente se enfocó en Parra como presunto autor de un femicidio. El caso será juzgado por jurados en el juicio que se llevará a cabo el próximo año.