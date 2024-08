La historia de Chapa, cocinero y embajador de la gastronomía del norte neuquino

En una charla distendida, de esas que se dan en el clima alegre de alguna fiesta popular neuquina o gastronómica, Sepúlveda – que no tiene impedimento en soltarse para hablar-, dice con orgullo que hay un vínculo familiar por el cual se dedica a la cocina. “Mi abuela me enseñó muchísimas cosas acerca de lo que son los productos como el ñaco y el mote; me enseñó cómo preparar las recetas ancestrales de los tiempos de las festividades y, la verdad, uno se va encariñando con eso”, rememora.