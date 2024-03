La historia desconocida de Bebidas Mágicas Neuquén: ¿Ya las probaste?

Romina ofrece una coctelería sin alcohol que apunta mucho "a lo sano y rico". No son gaseosas ni limonadas. Son bebidas con conjugan todo el sabor y el aroma de las frutas de estación o las que se consiguen en la zona, más un plus de hierbas medicinales. Puede ser una pera, una manzana, una frutilla...algo simple, pero que igualmente sorprende. "Hay gente que no se imagina algunas combinaciones", indicó.

No hay un trago que la defina. En todo caso, la define la experiencia de sus clientes al compartir con ella los tragos que prepara. Pantera rosa, por ejemplo, una bebida hecha con pulpa de frutilla, mora y una infusión medicinal de té rojo con melisa y otras hierbas, más un toque de soda. Mucha gente que lo probó, luego busca repetir esa experiencia.

Se ajusta a la fruta de temporada a los ingredientes que por ahí llaman la atención o están de moda. Mucha fruta de la Comarca Andina, fresca, como la mora silvestre, el sauco, cassis y la frambuesa. "No se trata solo de tomar un trago y decir 'qué rico', sino de generar un momento significativo mediante la estimulacion de los sentidos, primero los colores espectaculares, despues el aroma, el sabor. Todo esa combinación incluso tiene que ver con el ejercicio del presente, de disfrutar las cosas, aquí y ahora. Por ahí se nos pierde el momento de estar sentados y disfrutar, viajar en el tiempo y recordar; o bien, disfrutar de la charla con la otra persona", expresó.

Los aromas, en especial, tienen ese efecto deja vu. "Me pasa mucho", aseguró. Gente que al primer trago le recuerda la mermelada de su abuela o el parral de uvas de la infancia. "Puede generar felicidad o nostalgia, pero en el buen sentido; momentos que marcaron nuestras vidas", indicó.

Incursionó en la elaboración de tragos sin alcohol, cuando conoció "una barra" y se enamoró de las bebidas. "Me encanta cocinar. Mi mamá es chef, mi abuela era italiana. La cocina siempre estuvo presente en mi vida. Pero acá descubrí otra forma de transformar una fruta en algo líquido, lo menos saturado posible de azúcares y nada de químicos. La idea es brindar algo dulce sin eso, por eso recurro a la fruta; y trabajo mucho con infusiones medicinales como el tilo, melisa, cedrón, malba, hierbas aromáticas. Acompañan un montón. Digamos que no solo es rico, te hace bien", contó.

Por supuesto que si algún cliente le pide una medida de vodka y gin lo hace, pero su objetivo apunta a la mayor cantidad de personas que por distintas razones no toman alcohol. "Me gusta ofrecer un abanico de posibilidades y sorprender. A veces el cliente que se acerca no sabe qué tomar y entonces pregunto ¿qué te gusta, el pomelo, la frutilla? Empiezo a jugar con eso. Por ahí no le hubiese gustado si le decía antes qué tenía el trago. Pero cuando lo prueba, resulta que está increíble. La cosa es saber qué ingredientes usar y cómo combinarlos, con la correcta dosificación. También me dejo llevar por la imaginación, siento los aromas", confesó.

Puede colocar algo de azúcar almibarado o stevia en hoja como endulzante. "Hay otra maneras de disfrutar, otras maneras de consumo", remarcó. Pero lo más importante es que de la barra de tragos se vayan "contentos y sorprendidos a la vez con lo que están probando".

Son esos instantes de safistacción los que cuentan, como ese brillo en la mirada de una nena cuando le dijo que su bebida tenía pulpa de sauco y quedó feliz.

Su incursión con la kombucha

La kombucha es una bebida fermentada sin alcohol que tiene un montón de propiedades medicinales. Actualmente, Romina experimenta en el salón de una fábrica de cervezas artesanales.

"Empieza siendo un té y después se le agrega la fruta. Es una colonia de bacterias y levaduras que consumen azúcar, se alimentan del té y se trasforman en una gaseosa con un sabor parecido a la sidra, no tan dulce, pero muy simular. La kombucha tradicional es con té negro, yo uso té negro y té rojo", explicó.

Respecto a los fermentos, escribe recetas para sí y para otros. Hace vermut, hidromiel y vinos caseros. Uno muy rico hecho con maracuyá, tipo espumante. Otro exquisito combina la pera, la manzana y el durazno. "Hay mucha magia, mucha creatividad y ganas de experimentar sobre todo", resumió.

También trabaja para destilerías, hace eventos, brinda talleres y genera contenido. "Escribo un libro de kombucha que se publicará en abril", adelantó como primicia.

"Siempre busco espacios culturales, donde haya gastronomía y arte. Las dos cosas me inspiran, son partes fundamentales de la vida para salir un poco del sistema. Hay que animarse a experimentar", concluyó.