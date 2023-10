La historia de la neuquina que será destacada con una medalla dorada en Estados Unidos

Josefina Badano recibirá la Llave Dorada de la Public Relations Society of America, el más alto honor que puede recibir un joven profesional.

La neuquina Josefina Badano tiene tan solo 23 años, está a punto de recibirse de licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, carrera en la que ya hace tiempo trabaja, y hoy está a horas de recibir la Llave Dorada de la Public Relations Society of América en Estados Unidos, el más alto honor que puede recibir un joven profesional de ese área.

La neuquina está más que contenta con esta distinción y tiene muy claro que no la alcanzó por ser una "prodigiosa", sino una "afortunada de poder poner en palabras el esfuerzo que el joven argentino hace para ofrecer soluciones profesionales y con creatividad en un entorno tan cambiante y difícil".

Josefina Badano, estudiante de Relaciones Públicas. Gentileza.

Badano es una joven decidida, con mucha fortaleza y energía. Asegura que puede hacer muchas tareas al mismo tiempo, cualidad que consideró indispensable para ejercer su carrera.

Pero si bien hoy trabajando en Relaciones Públicas se la ve como pez en el agua, llegó a esa carrera casi por casualidad. Estudió la escuela secundaria en el Pablo VI y en su último año estaba decidida a inscribirse a Arquitectura.

"Todo fue una cuestión medio del destino, yo siempre fui destacada en habilidades comunicativas y en uso de la creatividad y cuando llegué a 5° año pensé en estudiar Arquitectura, porque me parecía importante acompañar a las personas en ese momento tan especial de hacer su casa. En el verano anterior a venir a estudiar estuve trabajando en una cervecería del río, como mesera. Había sido la Fiesta de la Confluencia y además de las mesas me encargué de la estrategia de Relaciones Públicas para promocionar la cervecería y se llenó de gente", recordó la joven a LMNeuquén.

Cuando terminó el verano y renunció el que era su jefe le dijo: "¿ Arquitectura?, Vos servirías más para Relaciones Públicas", recordó. "Esa noche vuelvo a mi casa y miro el programa de la carrera y me gustó. Parece que algo pasó en mí, de repente tenía 40° de fiebre y en pleno estado agonizante confirmé que me quería cambiar de carrera. Ya estaba inscripta en Arquitectura, pero por suerte no hubo problema para cambiarme a realizar Relaciones Públicas en la UADE", detalló Josefina, con orgullo.

Josefina Badano Relaciones Públicas Junto a sus compañeras de Relaciones Públicas, cuando ganaron las Olimpiadas Nacionales.

"Desde el primer momento la carrera me encantó, cada materia estaba hecha para mí, soy una persona multifacética y multistanking. Es una carrera para gente así, que puede hablar de todos los temas un poco", aseguró la neuquina.

Premiación en Estados Unidos

Desde que Josefina llegó a estudiar a Buenos Aires se sumó además al programa estudiantil de Public Relations Student Society of America, que según explicó la joven es la agrupación profesional de Relaciones Públicas más numerosa del mundo, integrada por 11 mil profesionales.

"Ellos tienen un programa estudiantil pre profesional, con estudiantes de todo el mundo, que tiene una subdelegación en cada ciudad donde hay una universidad certificada. Y acá en Argentina la única es la UADE", explicó.

La joven profesional compartió que se sumó a esta sociedad profesional desde los inicios de su carrera y dijo que esa acción le parece "clave" para afianzar la educación de todo estudiante y sus contactos. Con el tiempo la neuquina ocupó distintos cargos hasta obtener la presidencia del chapter's argentino de esta sociedad.

Actualmente, la joven trabaja en el área de prensa institucional del ámbito de la consultoría, como asesora y sus clientes son del rubro de los agronegocios y la logística.

"Cuando alcancé la presidencia se me otorgó este premio que me entregarán en Estados Unidos", describió la joven, quien además contó que tuvo que escribir un ensayo, contando sobre su trabajo en el área de gestión de riesgos y crisis, de las que dijo son muy distintas en Argentina y Estados Unidos.

Es que la neuquina destacó el entorno "mega dinámico" de Argentina, con "múltiples focos de desequilibrio". "El presupuesto cambia todos los días, y eso es re importante a la hora de planificar. Yo tuve la oportunidad de poner en palabras el trabajo que hago y las personas en mi posición para gestionar la comunicación y los temas de organizaciones en entornos cambiantes y poder demostrar como aun así, en un entorno con estas características, uno puede planificar y ofrecer soluciones creativas", aseguró.

El 16 de octubre la neuquina recibirá la Llave Dorada de la Public Relations Society of America en Nashville, Estados Unidos, en el marco de la conferencia internacional de relaciones publicas Icon, el evento más relevante de Relaciones Públicas del mundo.

Esta distinción de honor le fue otorgada por Dawn Christian, quien es presidenta de la Public Relations Society of America. “El talento juvenil argentino sorprende a los ojos del mundo por nuestra capacidad para trabajar en un entorno mil veces más dinámico y cambiante, donde el presupuesto se modifica todos los días y los focos de riesgo son múltiples, y hay que construir una carrera profesional, trabajar y estudiar al mismo tiempo”, concluyó la neuquina.