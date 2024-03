La huelga docente y un decreto "disciplinador"

“El que no trabaja, no cobra”, la demanda de la mayoría de los padres que exigen, al gobierno, que los maestros vuelvan a las aulas. Historias paralelas de disputas políticas en la interna docente. Los detalles del conflicto judicial y un “decretazo inminente” del TSJ.

El 85 por ciento de los neuquinos rechaza el paro docente , mientras que el 87 por ciento propone que, a cada docente que este plegado a la huelga, se le descuente cada día no trabajado .

El cuadro de situación no es tan distinto al de otras épocas en el que el gremio ATEN profundizó sus medidas de protesta generando un vacío en las aulas de los establecimientos educativos.

El resultado de los muestreos y escaneos en territorio fueron contundentes. La mayoría de los consultados eran críticos del paro docente y se pronunciaban con medidas ejemplificadoras para aquellos educadores que no estuvieran asistiendo a dictar clases. “El que no trabaja, no cobra”, fue el pronunciamiento que abundo en las respuestas obtenidas.

Decreto a medida de las exigencias de los padres

Luego de recabar toda la información aportada por analistas, asesores y referentes territoriales -en los que se involucran referentes de iglesias, de ONGs y asociaciones intermedias-, el gobierno neuquino decidió el aumento salarial para el personal docente, por decreto.

En el mismo se incluyen los términos de la propuesta rechazada por las asambleas de ATEN y también las exigencias de la sociedad neuquina. “El que para, no cobra”.

ON - Soledad Martinez Ministra Educacion (1).jpg Omar Novoa

La decisión llegó en acuerdo de ministros, durante una extensa reunión desarrollada en Casa de Gobierno durante gran parte del viernes.

No fue fácil, corría la madrugada del sábado y los borradores aún seguían siendo motivo de intercambio en el equipo de asesores legales del gobierno.

Los “negociadores”, desde los viernes calificados por los dirigentes de ATEN y del resto de las asociaciones gremiales estatales como “palomas”, eran de la idea de dar lugar a los reclamos impartidos desde las asambleas y ofrecer una nueva y última propuesta.

Halcones y palomas

Los “negociadores”, se encontraron con la negativa rotunda de gran parte del gabinete quienes se encolumnaron detrás de la negativa del ministro de Economía, Guillermo Koenig, quien les advirtió que lo que había, era lo que se había ofrecido. “Ir más allá es atentar contra el diseño económico y el esquema de administración, ordenado por nuestro gobernador”, se sinceró uno de los ministros dentro del grupo de los Halcones, grupo liderado por el equipo económico, fervientes defensores de la política económica que Figueroa pretende impartir hacia adentro y afuera de su gobierno.

Soledad y el trago amargo de Marcelo

El anuncio del aumento salarial por decreto, encontró a Marcelo Guagliardo camino a los estudios de LU5 AM600, Radio Neuquén, y se enteró de la propia boca de la ministra, Soledad Martínez, que en ese momento brindaba los detalles del alcance de la medida a través de los micrófonos de la radio.

El “hombre del morral”, al igual que el resto de la conducción de ATEN Provincia sintieron el frío de la desolación y aunque no lo admiten en público por lo bajo, reniegan de cierta actitud “traicionera” de parte de los “negociadores” del gobierno.

La tarde del sábado el Plenario de Secretario Generales de ATEN deliberó por varias horas en Zapala. Allí se decidió endurecer la protesta. Exigir la derogación del decreto de aumento salarial y abrir una nueva instancia de negociación.

Marcelo Guagliardo ATEN.jpg

Dentro de las nuevas medidas de protesta, durante la semana habrá sentadas “diarias” de los secretarios generales de ATEN en el acceso de calle Rioja de Casa de Gobierno. La sentadilla será acompañada por una conferencia de prensa y una marcha por la ciudad.

De ahora en más, la dirigencia del gremio docente va a cerrar filas detrás de la protesta. Pretenden hacerse fuertes en la calle para intentar doblarle el brazo al gobierno. Nada que no se haya hecho en otras oportunidades.

Angélica, la indomable

Pero lo que subyace dentro del escenario interno docente es una alta dosis de desconfianza de la cual la izquierda, representada por la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, intentará sacar mayor rédito interno.

Guagliardo, cree que el decreto provincial fue un síntoma de debilidad del gobierno; mientras que Lagunas entiende que la medida anunciada por el gobierno habría sido consensuada entre actores “kirchneristas del gobierno que actúan en distintas esferas del ámbito educativo”.

ON - Asamblea ATEN (8).jpg Omar Novoa

Mientras en Zapala se desarrollaba el Plenario de Secretario Generales de ATEN, la izquierda militante docente dejaba trascender en los chats la hipótesis de la existencia de “fuego amigo” en la protesta docente.

Se trata de relativizar la falta de entendimiento interno entre la izquierda, de Lagunas, y los sectores más moderados, que representa la conducción de ATEN Provincia, pero las diferencias saltan a la vista y son muy difíciles de disimular.

Pronóstico para las próximas semanas

Atentos al panorama presente y los antecedentes de cada uno de los sectores en pugna, para las próximas semanas se esperan altos grados de acatamiento del paro docente en Neuquén capital y las ciudades bajo dominio del sector de Lagunas, y una menor intensidad de la ausencia docente en las localidades cuyas conducciones sindicales son más moderadas y en las que las asambleas votaron por la aceptación de la propuesta que había enviado el gobierno.

Vale decir que el pronóstico muestra una división a nivel provincial, tal cual lo mostraron los números de asambleas que adhirieron y rechazaron el ofrecimiento salarial de los ministros Martínez-Tobares.

El escenario de confrontación es entre ATEN y el gobierno, pero también, en el gremio docente, hay una disputa política entre la izquierda y un sector “kirchnerista” en el que, según los “laderos” de Lagunas, “abrevan funcionarios de Educación de provincia y algunos integrantes de la conducción de ATEN”. Mientras que desde la conducción de Guagliardo admiten sobre la “intransigencia irracional del sector de Lagunas a aceptar cualquier propuesta superadora”.

Judiciales, el otro conflicto sin resolver

Al igual que ATEN, el gremio de los empleados Judiciales, la semana anterior rechazó la propuesta salarial que le acercara el Tribunal Superior de Justicia.

La iniciativa fue similar a la que aceptó el gremio ATE y muy parecida a la que rechazaron las asambleas de ATEN. SEJUN, es uno de llos gremios que participa del frente sindical que lidera ATEN. Desde el Poder Judicial, este fin de semana no descartaban que el gremio de los judiciales se pliegue a las medidas de acción de los docentes y dar por tierra con toda propuesta que el TSJ le acercara sin contemplar la inclusión del IPC de enero en el cálculo de incremento salarial.

Al tanto de los pormenores de las coincidencias políticas. Del debate en el que se encuentran inmersos sectores del kirchnerismo y la izquierda en el ámbito provincial y nacional, la mañana del jueves, entre los vocales de la Corte Neuquina, comenzó a germinar una idea.

El “decretazo” del TSJ

“Si SEJUN no acepta la propuesta hecha e inmodificable, el TSJ va a emitir Acuerdo Extraordinario, determinando ese aumento que iguala a ATE”, señaló uno de los abogados con mayor llegada a los cortesanos neuquinos.

“Una vez redactado, aprobado y firmado, el acuerdo deberá ser enviado a la Legislatura neuquina, para que los diputados lo traten como proyecto de ley de incremento salarial 2024”, concluyó.

Semanas de alto voltaje político sindical espera la sociedad neuquina. Mientras tanto, un informe de UNICEF advierte sobre una disparada en los índices de pobreza infantil en nuestro país.

El mismo indica, que de no atender las demandas urgentes, el índice de niños, jóvenes y adolescentes; pobre y carenciados perforaría el 70 por ciento.

Una advertencia que da de lleno en el rostro de toda la dirigencia política, gremial y social; pero de eso nadie habla.