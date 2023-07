La indignación de Juan Grabois, tras su paso por El Chocón

"¿Cómo puede ser que inauguramos un caño de gas y no digamos una palabra de las familias argentinas? Salvo Cristina (Fernández de Kirchner), que en un momento dijo que hay que pensar que existen personas además de los dólares y las tarifas. Yo quiero que me expliquen - como nosotros tratamos de explicar - qué vamos a hacer para que la gente de carne y hueso (que no ven los dólares fluyendo de un lado a otro por el gasoducto) tengan gas y también para que los que lo tienen no lo paguen a un precio ridículo", planteó el abogado, bajo la mirada atenta del conductor de Argenzuela.