La Inteligencia Artificial ya está presente en las aulas de una escuela técnica

La inteligencia artificial (IA) tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta en la actualidad el ámbito de la educación en relación a desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras. “La inteligencia artificial está incluida en las aulas, no le cerramos las puertas”, resaltaron a LMNeuquen los integrantes del equipo directivo del Instituto Tecnológico del Comahue (ITC) , colegio industrial ubicado en la avenida Olascoaga 547 de esta ciudad.

Sostuvo que luego de la pandemia, ya una vez de regreso a las aulas, esa invasión tecnológica en el ámbito educativo continuó y se acrecentó, “y nos encontramos con la inteligencia artificial que es una realidad que nos atraviesa y que no podemos oponernos y por lo tanto la incluimos dentro de la currícula y dentro de nuestras prácticas”.

El futuro de la educación se encuentra en una constante evolución y está siendo influenciado por la tecnología de manera cada vez más significativa, entienden desde el equipo directivo de este colegio industrial, reconocido por la calidad de enseñanza que se imparte, la investigación y divulgación del quehacer científico. Una de las últimas apariciones a esta evolución es el modelo de inteligencia artificial ChatGPT que tiene la capacidad de responder a preguntas con gran precisión y rapidez, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la educación.

"La inteligencia artificial es usada como un soporte y no como columna vertebral del aprendizaje de los estudiantes. La aceptamos y la incorporamos de manera genuina", explicó la ingeniera Victoria Sánchez Carrizo, directora del ITC.

El profesor y regente de Cultura Técnica del ITC Diego Gutiérrez Schmidt, coincidió con Sánchez Carrizo a la hora de señalar que la inteligencia artificial es utilizada como un soporte “y no como columna vertebral” del aprendizaje de los estudiantes. “Es un soporte más y nosotros la aceptamos como tal y la incorporamos de manera genuina dentro de los proyectos porque va a estar presente igual por más que no la incluyamos en lo académico”, expresó. Le interesa cómo puede impactar la inteligencia artificial en los procesos creativos educativos como también en el pensamiento crítico de los estudiantes. Mencionó el proyecto que llevan adelante desde el área de Matemática con Informática “porque les hace ver a los estudiantes cómo funciona esa red neuronal que se está entrenando con la formación. El objetivo de la materia Informática es explicar la ciencia de la computación, explicar cómo se van armando los algoritmos de los programas”.

Afirmó que los estudiantes “son muy creativos con o sin inteligencia artificial”. “La inteligencia artificial los va a ayudar, les va a aportar mayor cantidad de datos pero ellos saben que la idea surge de ellos mismos”, agregó Gutiérrez Schmidt.

En la actualidad, ChatGPT puede ser utilizado como una herramienta para ayudar a los estudiantes a responder a preguntas sobre temas específicos. Por eso para Gutiérrez Schmidt la cuestión no es prohibir su uso. “Hay muchas cosas que en el área de electrónica o robótica no están en la web, entonces la inteligencia artificial en ese sentido no te sirve de nada”.

Una de las propuestas que llevó adelante el profesor en el aula fue que los estudiantes buscaran información sobre un tema específico “pero para ello tenían que leer un libro porque se está perdiendo eso de buscar la bibliografía”. “Les propuse que hagan un resumen con ChatGPT porque hay que saber usarlo. Ellos mismos se dieron cuenta que el ChatGPT no le había aportado toda la información que necesitaban. Entonces a la hora de realizar algo lo tienen como una herramienta más, a la que le puedo preguntar pero después analizó si está bien lo que me está ofreciendo como información”, explicó.

Otra de las experiencias desarrolladas por los estudiantes fue en el área de matemática que trabaja con informática donde incluyeron la inteligencia artificial para comparar la resolución de problemas. "Hicieron diferentes algoritmos, unos hechos por ChatGPT y otro por los estudiantes, y donde puede vislumbrarse el criterio, la esencia del alumno y esa es la diferencia", explicó la directora.

Gabriela Mastracci, regenta de Cultura General; Victoria Sánchez Carrizo, directora, y Diego Gutiérrez Schmidt, regente de Cultura Técnica del Instituto Tecnológico del Comahue (ITC), brindaron sus reflexiones acerca del uso de la inteligencia artificial en las aulas de este colegio industrial.

La inteligencia artificial como tantas otras tecnologías que se desarrollan y desarrollarán en un futuro próximo "es una realidad y se va a ir mejorando cada vez más", sostuvo la directora del colegio industrial. Sin embargo, señaló que "existe una cosa que no puede hacer el ChatGPT con los estudiantes que es traducir un pensamiento. El pensamiento es de ellos y es ahí donde ellos mismos notan la diferencia".

Para la directora el desarrollo de las tecnologías ubica a los estudiantes en actores principales por la motivación que les genera y porque forma un perfil de egresado “mucho más flexible, más creativo y con mayores competencias”.

El estudiante protagonista de su propio aprendizaje

La directora Victoria Sánchez Carrizo comentó que desde comienzos del presente año desde el equipo directivo del establecimiento educativo se trazaron algunos objetivos como el de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), metodología docente basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y donde el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes.

Uno de los resultados de esta iniciativa fue la creación de Roberto, un prototipo robótico todo terreno que puede medir las emisiones de gases desarrollado por alumnos de quinto año del colegio. Fue nombrado Roberto en homenaje al primer “Rover” creado por los científicos de la NASA que exploró la superficie del planeta Marte.

“El estudiante es el propio agente de su aprendizaje entonces lo que se busca es solucionar un problema de la vida real, no tanto quedarnos en lo teórico, en lo académico sino ver cómo desde las diferentes áreas y discipilinas se puede abordar una solución a un determinado problema”, explicó Sánchez Carrizo.

“hay algo que nunca puede reemplazarse que es la creatividad de los estudiantes”, agregó. En ese sentido, resaltó que “hay una inclusión genuina de estas inteligencias artificiales”.

Por su parte, Gabriela Mastracci, regente de Cultura General, precisó que “investigamos y exploramos sobre el uso que le podemos dar a todas estas inteligencias artificiales en nuestros lugares de enseñanza”.