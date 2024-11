La Libertad Avanza aterrizó en Neuquén: Martín Menem anticipó a Milei hasta 2031

Se acercan las fiestas de fin de año, y el gobierno nacional echó por tierra cualquier intento de desestabilización, sobre todo porque el clima social que se palpa en la calle es muy diferente. Sin embargo, la pregunta no se hizo esperar y en la conferencia de prensa realizada en Neuquén motivada por el lanzamiento oficial de La Libertad Avanza , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recogió el guante: "Hay un grupito histórico.. . los fanáticos del club del helicóptero que ya lo tienen sin nafta y tirado en la piecita del fondo. Hemos demostrado que la gente los echó con los votos y nosotros vamos a ratificar eso en 2025".

En legislador nacional manifestó que "no queremos la Argentina del kirchenrismo nunca más ni la de los ataques institucionales como hemos sufrido bastante este año en la Cámara". Agradeció la "tenacidad" de los diputados de la Libertad Avanza y al PRO, por su colaboración "incondicional para sostener el equilibrio institucional".

La libertad avanza- Martin Menen- Marquez (1).JPG Maria Isabel Sanchez

Sus declaraciones fueron vertidas en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Casino Magic este sábado por la mañana, donde la gran ausente fue Karina Milei. En realidad, llegó a Neuquén, pero no salió al encuentro de los periodistas.

"En un año pasamos a tener los números que estamos mostrando ahora, con la actividad recuperándose, con los números de la construcción y la producción industrial mejorando, con el aumento del consumo en la mayoría de los sectores, con la pobreza en descenso, la inflación para abajo... pasamos de hablar de hiperinflación a créditos hipotecarios en muy poco tiempo, estamos en una situación óptima".

Arriesgó también que "vamos a tener tres años más en paz y, si Dios quiere, otros cuatro más así el presidente -Javier Milei- maneja los intereses de la Argentina hasta 2031".

javier milei saludo casa rosada auto viaje

"Creo que estamos terminando el año en la Cámara Baja de una manera notable. Lo que hemos hecho con 39 diputados ha sido realmente milagroso. Si nos hubieran dicho que íbamos estar acá después de casi 12 meses en esta situación, hubiera sido difícil de imaginar que íbamos a ver cumplida la tarea de la manera que lo hemos hecho, más allá de todas las dificultades que tuvimos que atravesar". Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en Neuquén.

La diputada Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza de Río Negro, coincidió con el diagnóstico de situación y acotó: "Cerramos un año que a juzgar por los hechos fue de mucho trabajo y desafío, con muchas ganas de seguir brindandole a nuestro presidente las heramientas para llevar adelante esta profunda transformación".

Reconoció que la colaboración del PRO fue clave y trabajan juntos "desde el momento cero". "El presidente ya ha dicho que ha sido la punta de lanza para el cambio. Hoy nos toca liderar el gobierno, pero en todo momento seguimos trabajando juntos", agregó Villaverde.

La libertad avanza- Martin Menen- Marquez (3).JPG

Convocan a todos los que defiendan sus ideas

Esperan sumar más legisladores en 2025 para sacar adelante varios proyectos de ley que son importantes y están demorados en la Cámara por falta de consenso, como es el caso de Ficha Limpia.

Los legisladores, incluida Nadia Márquez, recordaron que su partido le abre los brazos a todas las personas que quieran defender las ideas de la libertad y no para ganar una elección circunstancial.

"No miramos de dónde vienen los que se quieren sumar. Nosotros irrumpimos en un modelo de país donde regía un bipartidismo histórico (periodismo y radicalismo). Irrumpidos en 2023 con una impronta distinta: a nosotros nos guían las ideas y no las alianzas circunstanciales para ganar una elección. Lo que marca cualquier posibilidad de vincularnos son estas ideas: el capitalismo, el libre mercado, la libre empresa, mayor desregulación, respeto a la vida, a la propiedad, tratar de hacer lo mejor por los 47 millones de personas y no privilegiar intereses sectoriales", sostuvo. En ese marco, destacó el trabajo legislativo que hicieron Márquez y Villaverde.