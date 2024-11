La madre de Mónica Jara pide adelantar las penas por Aguada San Roque: "Que no pasen las fiestas en familia"

juicio aguada san roque cutral co imputados Salvo Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas) que fue absuelto, los otros cinco imputados fueron condenados por la justicia, porel juicio de Aguada San Roque. ATEN Provincial

“Fallo histórico es que hubiese estado Gutiérrez (Omar, exgobernador) y Dacharry (ex secretario General y de Servicios Públicos) que un gobernador hubiese ido condenado, pero nada de eso, todos tienen privilegios. Yo no festejo porque no es histórico”, explicó Norma, en declaraciones radiales.

Aguda San Roque: piden adelantar el juicio de cesura

La madre de la docente fallecida en la explosión hizo su reclamo en la mañana de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que puedan adelantar el Juicio de Cesura.

Este martes una de las querellas presentó un reclamo al máximo órgano judicial, para adelantar la fecha a diciembre, pero no hay garantías de que eso suceda, debido a la coordinación de testigos.

La Oficina Judicial de Cutral Có ha fijado la fecha del juicio en el que se determinarán las penas que deberán cumplir los cinco condenados por la explosión que provocó estas tres muertes.

La madre y el padre de Mónica Jara, la docente fallecida en la explosión de la Escuela Albergue Nº 144 en Aguada San Roque el 29 de junio de 2021, expresaron su disconformidad con el proceso judicial.

“Queremos pedir que el juicio sea este año, que ya basta de burlas. Porque todo lo que están haciendo es como un círculo, se han burlado de nosotros desde el comienzo, con todos los acusados e imputados. Para mí no es para nada un fallo histórico, y esto de que lo posterguen para el año que viene lo demuestra”, dijo Norma.

La postal aérea tomada ayer demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión que todavía investiga a fuego lento la Justicia. La postal aérea tomada ayer demuestra el estado de la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión.

Y acotó: “Nosotros, los padres, no somos querellantes; el querellante es el compañero de vida de Mónica, el papá de mis nietas (Juan Villanueva). Es como que lo que decimos no tiene mucho valor, pero seguimos pidiendo justicia. Pedimos que esta gente no pase las fiestas con sus familias, como nosotros no las pasamos hace tres años con nuestra hija. Queremos que vayan presos, sin privilegios.”

La madre de la docente, Mónica Jara dijo que “ya demasiado tiempo nos han cambiado las fechas del juicio, siempre acomodándolo para el lado que les conviene. Lo que nosotros pedimos no tiene valor, siempre priorizan a los responsables sobre la familia que ha sufrido.”

Un pedido a Rolando Figueroa

En ese sentido, también recordó que intentó comunicarse con el gobernador Rolando Figueroa, pero que nunca la recibió. En una ocasión, según mencionó incluso, un funcionario no supo quién era Mónica Jara, la docente fallecida.

“Hubiese sido histórico que un gobernador fuera condenado, o que al menos incluyeran a los funcionarios del Consejo Provincial de Educación implicados en la tragedia”, concluyó.