La médica que vincula a millones de pacientes con medicaciones en fase de ensayo clínico

Cuando le diagnosticaron el síndrome de Lewis-Summer , una rara enfermedad que afecta al sistema nervioso, supo que su única salida era buscar un ensayo clínico, ya que esta afección no tiene cura ni tratamientos conocidos. Así notó que incluso a ella, con la cabeza entrenada para buscar información científica, le costaba hallar un ensayo adecuado. Por eso, se puso la meta de democratizar el acceso a esta información para que más pacientes que no encuentran respuestas en las medicaciones disponibles accedan a tratamientos experimentales que podrían marcar la diferencia entre su vida o su muerte.

"Los ensayos clínicos son la única forma que tiene la ciencia de investigar nuevas medicaciones seguras y eficaces", dijo y agregó: "El gran problema que existe en el mundo es que los pacientes no tienen forma de acercarse a los ensayos y los investigadores no tienen la posibilidad de conectar con ellos". El lanzamiento de Un Ensayo Para mí permite conectar a millones de pacientes con los ensayos disponibles y clasificar a los que califican para ser parte de las pruebas.

"Lo que hacemos es democratizar esa información, educar a la población de que existe esta posibilidad y acercarlos a los investigadores que hoy están trabajando en esas medicaciones que, si son eficaces, pueden salvarle la vida a mucha gente", expresó Sposetti, que presentó su historia de vida y los avances de su emprendimiento en la experiencia Endeavor en Neuquén.

Experiencia Endeavor- Casino Magic (5).JPG Maria Isabel Sanchez

"Es increíble lo que está pasando y lo que está sucediendo, no pasaba en América Latina porque nadie informaba que esto existía y era una posibilidad. Hoy nos permite llegar a millones de personas, estamos en 9 países de América Latina y desembarcamos en España", dijo la médica y emprendedora. Su proyecto ya está marcando terreno en Brasil y se pretende avanzar con la población latina de Estados Unidos.

Aunque los ensayos permiten el avance de las ciencias médicas en todos sus campos, hay especialidades que tienen más protagonismo dentro de la plataforma. "Hoy tenemos ensayos de muchas especialidades, psiquiátricas, esquizofrenia, depresión, Alzheimer, también en neurología, esclerosis múltiple y también en oncología donde la medicina de precisión tiene un desafío extra de encontrar esos pacientes muy específicos porque la droga en oncología se están volviendo más específicas, es como encontrar una aguja en un pajar", indicó.

Sposetti indicó que la plataforma permite generar un impacto positivo no sólo en los pacientes que, en muchos casos, recurren a los ensayos clínicos cuando todas sus alternativas se agotan. Además, es una plataforma de despegue para la comunidad científica.

"Es un win-win para todos, se benefician los pacientes que van a tener nuevas medicaciones, los médicos que pueden desarrollar sus carreras en ensayos clínicos, los centros de salud donde se genera un círculo virtuoso donde se investiga y también el país porque es una actividad económica que nos permite generar empleos de alta calidad", expresó la profesional.

Experiencia Endeavor- Casino Magic (6).JPG Maria Isabel Sanchez

A su vez, Un Ensayo Para Mí tiene un efecto esperanzador para los pacientes, que ven que los ensayos clínicos se multiplican y abren otras ventanas para el tratamiento de enfermedades menos conocidas. "Tenemos muchos casos lindos e inspiradores, pero a mí me quedó el mensaje de la hija de un paciente con cáncer. Me escribió porque su papá no había podido entrar a un ensayo porque no cumplía los requisitos, pero ya saber que se estaban ensayando esos temas y la posibilidad de ayudar le dio esperanza para seguir su tratamiento", agregó.

Cuando comenzó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la profesional buscaba un campo para aplicar su vocación de ayudar a los demás. Hoy, unió sus conocimientos en ciencias médicas con el desarrollo de la tecnología para ayudar fuera del consultorio, a través de una plataforma digital que amplifica los alcances hacia millones de personas que encuentran en ese espacio un ensayo clínico que puede salvarles la vida.