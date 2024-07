La ministra Soledad Martínez anunció cuántos docentes renunciaron al adicional salarial

¿Cuántos docentes renunciaron al cobro del Adicional al Desarrollo Profesional Docente?

Se puso en marcha el viernes. Hasta las 11 de la mañana del sábado era de nueve personas que renunciaron al cobro del adicional, de un colectivo de 27.400 trabajadores y trabajadoras aproximadamente.

ON - Soledad Martinez Ministra Educacion (4).jpg Omar Novoa

¿Qué expectativas tienen en relación a este trámite?

No tenemos ninguna expectativa. Lo pensamos para disipar aquellas consideraciones que lo califican de un mecanismo coactivo, lesivo de derechos y que afecta garantías constitucionales; claramente no lo es. La ley establece que es una bonificación que no afecta nada del tema salarial de los ítems que fueron materia de negociaciones en la última mesa salarial. Se suma a esos conceptos que conforman el haber que, no quiero dejar de recordar, es donde está el Fonid, y conectividad, ambos recursos que aporta el gobierno de la provincia, pese al recorte nacional.

¿Por qué cree que el adicional causó tanta tensión y paros. No se pudo o no se supo transmitir el alcance real de la medida?

Son caracterizaciones que se hacen desde distintos sectores de la conducción gremial. Se presentó como una herramienta tergiversando en relación al alcance de las licencias estatutarias y a la condición de revista. El Ejecutivo estuvo ajeno a la discusión de ese adicional que fue iniciativa de un legislador que, inmediatamente, sumó un nivel de apoyo que le permitió tratarse en un plenario de comisiones de la Legislatura y luego convocar a una sesión especial para que se apruebe.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GobProvinciaNqn/status/1816946443011391895&partner=&hide_thread=false La ministra de Educación Soledad Martínez recordó que a partir de hoy los docentes pueden renunciar al adicional que fue sancionado por ley a fines de junio. Asimismo, destacó que “la idea de que se renuncie, es claramente una evidencia de que no forma parte de los haberes”. pic.twitter.com/aAAwZYf11K — Gobierno de la Provincia del Neuquén (@GobProvinciaNqn) July 26, 2024

¿El gobierno no fue parte de la discusión del proyecto?

No, el Ejecutivo no fue parte de la discusión de esa ley. A nosotros nos corresponde ahora la ejecución e implementación porque el Ejecutivo ha decidido promulgarla y reglamentarla. Justamente, para disipar esas inquietudes que desde las distintas conducciones de ATEN se plantearon, es que se abrió la posibilidad de que no lo cobre aquel que no quiera. Tiempo para discutir y explicar la herramienta no la tuvimos porque no fuimos parte de la discusión.

aten presentismo Claudio Espinosa

Esta semana habrá otros dos días de paro y la próxima tres. ¿Consideran desde el gobierno que se justifican esas medidas, teniendo en cuenta que se perderán días de clases?

Nos sorprende que se proponga discutir la pertinencia de una ley que se le pide al Ejecutivo. Es una ley de la Legislatura. Nos sorprende que se afecte el dictado de clases en el esquema de las medidas que han tomado. No tengo muchos antecedentes de conducciones sindicales que resisten la aplicación de una ley que, en todo caso, significa un beneficio para los trabajadores que cobrarán ese adicional. Entendemos las tensiones políticas e ideológicas alrededor de esta bonificación, pero que eso implique paros, suspensión de días de clases y el nivel de medidas que se están analizando, no deja de preocuparnos.

¿Qué piensan hacer entonces desde el gobierno?

Analizar con mucha minuciosidad esta semana próxima. Estamos permanentemente evaluando cómo podemos seguir.

ATEN pide una mesa de negociación, esa es una de las consignas de la marcha del miércoles. ¿Habilitarán esa instancia desde el gobierno?

No tenemos mesa de negociación prevista para convocar. Insistimos que ese pliego de demandas, entre comillas, que surgen en respuesta a la aplicación de la ley tienen un montón de planteos que van desde no al impuesto a las Ganancias. Además, derogar la ley del adicional no es un ámbito del Ejecutivo sino de la Legislatura, con lo cual no hay mesa de negociación posible a ese respecto. Luego, de la no criminalización de los dirigentes sociales y los demás temas que sumaron en las últimas asambleas son propios de las deliberaciones del CPE, donde las vocalías, hace más de dos semanas, han decidido no sumarse a las reuniones del cuerpo colegiado. Ese es el ámbito para discutir los temas técnicos de funcionamiento del sistema. Los invitamos que sean parte de la discusión del cuerpo colegiado para resolver ese punteo de temas.

ON - Soledad Martinez Ministra Educacion (1).jpg Omar Novoa

Lleva más de ocho meses de gestión en Educación, ¿qué le hubiese gustado hacer si no fuera por esta coyuntura de conflicto que se vive en el sector desde marzo?

Nos hubiese gustado tener un inicio regular del ciclo lectivo porque la principal afectación es los días de clases que no pudimos tener. Pero no quiero dejar de señalar la coyuntura en la que se dio y se da todo esto. La paritaria nacional docente todavía no se cerró; hay provincias que no solo no reciben el Fonid sino tampoco el fondo compensador para garantizar el salario mínimo del año pasado. Nosotros cerramos un acuerdo por IPC en el que van a cobrar la segunda cuota con una garantía del gobernador de pagarles el Fonid y la conectividad que compone los ítems de los que se constituye el salario docente. En esa coyuntura, no se iniciaron las clases y ahora tenemos estas medidas de fuerza. Hay una lectura absolutamente descontextualizada por dónde está pasando la discusión con los trabajadores en el resto del país.