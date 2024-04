La mujer que se encadenó el año pasado volvió a quedar en la calle con sus cinco hijos

SFP Carla Lavin reclamp por vivienda en IPVU (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

La lucha de la familia por una vivienda se remonta hace varios meses atrás. La mujer era parte de la Cooperativa MTD pero allí nunca le tocó el turno para recibir su casa. Por eso fue que el año pasado había quedado en la calle y reclamó en Casa de Gobierno una solución, que aún no llegó.

"Yo estuve tres años alquilando en Confluencia, se termina el contrato, tengo que entregar la casa porque la casa se vendió y voy a hacerle mi reclamo a la gente de MTD que son ellos los que llevaban adelante la construcción de mi vivienda en el barrio Z1. Siete años participando de lleno con ellos, me habían prometido que iba a estar entre las próximas 100 casas y me estafaron, nunca me la dieron", relató la mujer, quien además dijo que "como el Gobierno le da la autorización a las cooperativas de elegir a quién sí y a quién no darles una casa" directamente fue a hacer su reclamo a Casa de Gobierno en julio del año pasado.

En respuesta a ese reclamo le entregaron un terreno, pero -según contó la mujer- ya había sido adjudicado a otra familia, por lo que se tuvieron que ir. Finalmente le adjudicaron otro terreno en el barrio Almafuerte I, donde se está llevando a cabo la construcción de una vivienda por parte del IPVU. "Pero está frenado desde octubre pasado", aseguró.

SFP Carla Lavin reclamp por vivienda en IPVU (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Este lunes volvió a presentarse en las oficinas del IPVU pero la única respuesta que recibió es que "no hay recursos" y ya no sabe qué hacer. La mujer es empleada provincial del área de Desarrollo Social. Aseguró que la idea es pagar la vivienda y "no quiere que le regalen nada", pero sí poder acceder a una forma de pago en la que podrían descontarle directamente de su salario.

"Yo conseguí este alquiler al mes de andar dando vueltas. Estuvimos 22 días en situación de calle, conseguimos un alquiler que fue este, el que estábamos por día, siempre avisándole al Gobierno que por favor prioricen nuestra vivienda porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a poder sostener y no nos dieron mucha importancia. Ya pasaron 10 meses y nos volvimos a quedar en la misma situación en la que estábamos. Estamos hace tres días en situación de calle necesitamos una respuesta del gobierno, que alguien se haga cargo de lo que firmaron. No porque haya cambiado el gobierno las cosas tienen que dejar de cumplirse", afirmó la mujer, mientras exhibió a LMNeuquén todos los compromisos firmados.

La mujer está tratando de conseguir maderas y nylon para pode fabricar una casilla en el terreno de Almafuerte I y poder mudarse ahí con su familia. Dice que en el sector hay luz y agua y que con eso se podría subsistir hasta que se concrete la vivienda, que tiene al menos unos siete meses de construcción por delante.

"Le pido a la sociedad si me quiere ayudar. La vez pasada recibí mucha ayuda y gracias a eso pudimos ingresar a este alquiler, la gente nos ayudó mucho económicamente, entonces durante esos 22 días en situación de calle pudimos darles de comer a mis hijos. Pero mi reclamo es para el gobierno, para que ellos se hagan cargo de lo que se comprometieron y nos den una solución", aseguró.