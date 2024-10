La Municipalidad de Neuquén subsidia el 70% de la recolección de residuos domiciliarios

“Neuquén tiene una política de Estado muy firme, después de la obra pública -que no se detiene- vienen los servicios que tienen que acompañar esta clara decisión que tiene el municipio”, sostuvo Haspert.

cristian haspert

Debido al alto costo que implica para el gobierno de la ciudad poder brindar el servicio de forma adecuada, pidió a los vecinos “responsabilidad” para cuidar la limpieza de Neuquén.

"Nosotros lo que hacemos es tener una buena administración para no endeudarnos ser equitativos, que no se detenga ni los servicios ni la obra pública, por eso somos tan críticos de las regalías y coparticipación de Neuquén para no frenar el crecimiento de la ciudad", sostuvo, y destacó "todo lo que hacemos lo hacemos con recursos propios".

Recolección-de-residuos.jpg

Nuevo centro de transferencia para residuos voluminosos

Por la gran cantidad de residuos voluminosos que se generan y transportan hacia los espacios habilitados, la Municipalidad de Neuquén anunció meses atrás la construcción de un nuevo centro de Transferencia que se sumará a los dos existentes. Este nuevo espacio buscará satisfacer la demanda del sudoeste de la ciudad.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, explicó que en lo que va de 2024 ya se recibió una gran cantidad de residuos y detalló que entre los dos centros ingresan 435 vehículos por día con residuos voluminosos en la semana. Mientras que los fines de semana esa cifra asciende a 640 vehículos.

“Hemos superado muchísimo lo que se generaba a esta altura del año en 2023”, sostuvo el funcionario.

centros transferencia neuquen generica -valida 1200-

En este marco, comentó que los dos centros existentes “quedaron chicos” y confirmó que se hará uno nuevo en una zona del sudoeste: “Venimos hace tiempo evaluando el lugar, tenemos tres opciones y en los barrios del sudoeste hay gran cantidad de microbasurales”, afirmó.

Actualmente, están emplazados geograficamente en calles Tronador y Boerr; y calles Novella y Raihue. Este nuevo centro estaría ubicado en cercanías a los barrios Valentina Sur, La Sirena y Don Bosco.

“Este servicio resulta indispensable e imprescindible para la erradicación de micro y macro basurales en el ejido de la ciudad, contribuye al cuidado del medio ambiente y a la concientización en la separación y reciclado de residuos”, resaltó Haspert.