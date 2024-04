La Municipalidad salió al cruce de los taxis: "Si van al Aeropuerto, presentaremos una denuncia"

La Jefa de Gabinete aseguró que los taxistas se negaron a reunirse con los funcionarios en la Municipalidad. "No se entiende la medida", dijo.

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , dialogó con LU5 y aseguró que "no se entiende la medida" que tomaron los taxistas para exigir más medidas en contra del desembarco de la aplicación Uber en la capital provincial. Aclaró que tanto el intendente Mariano Gaido como el resto de los funcionarios ya se expresaron claramente en relación a la ilegalidad de este sistema, pero algunos taxistas siguen haciendo protestas.

"No son todos los taxis de Neuquén, es sólo un porcentaje", dijo en relación a la protesta de este miércoles, que fue encabezada por Fabian Palazzo , representante de la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional Neuquén. Aunque reclamaban ser atendidos por el intendente, Pasqualini aclaró que otros secretarios se ofrecieron a recibirlos en las oficinas, pero ellos se negaron a subir.

"Estamos en la Municipalidad, dos veces los convocamos a que subieran para que sean atendidos, siempre son atendidos por el secretario Santiago Morán, el subsecretario Mauro Espinosa y el secretario de Gobierno Juan Hurtado en permanentes reuniones", dijo la Jefa de Gabinete y aclaró: "Estábamos en la Municipalidad y ellos no subieron, no quisieron ser atendidos porque querían una reunión con el intendente de la ciudad o que bajáramos a tener una asamblea en la calle, que no corresponde".

María Pasqualini secretaria de Capacitación y Empleo La Municipalidad salió a responder los reclamos de los choferes de taxis.

Pasqualini indicó que ocurrió una situación similar el mes pasado, cuando los taxistas pedían que el Municipio se pronuncie en contra de la aplicación Uber. "La Municipalidad se vuelve a pronunciar que no está de acuerdo con la llegada de Uber, se está trabajando en una app propia para que los taxistas se modernicen", dijo y aclaró que, ante los pedidos de acelerar las soluciones, hay que tener en cuenta que desarrollar una plataforma lleva al menos cinco meses.

"La medida no la entendemos y no la acompañamos, si se van hacia la Terminal, nos empujan a la situación de presentar una denuncia", se quejó la funcionaria y repasó todos los aportes que se hacen para velar por las condiciones laborales de los taxistas. Entre ellas, se han dado revisiones excepcionales de las tarifas en base al incremento de los combustibles, se colocaron cámaras de seguridad y botones antipánico. Ahora, se trabaja en una app propia para competir con Uber y modernizar la prestación.

"Si interrumpen el normal desempeño de la ETON o el aeropuerto, presentaremos una denuncia porque estamos abiertos al diálogo", advirtió la funcionaria en relación a la medida que tomaron algunos taxistas ante la aparición de automovilistas que prestan servicios para la app Uber.

El reclamo de los choferes de taxis

Según explicó Palazzo en la protesta, hace un mes tuvieron una reunión con María Pasqualini, a cargo de la Jefatura de Gabinete y con Juan Martín Hurtado, secretario de Gobierno, en la que se comprometieron a poner "mayor cantidad de multas para todos los coches o personas que se las encuentre haciendo transporte ilegal" y agregó que "a esto hay que sumarle que el transporte ilegal no solo está en las apps sino también se suma en las redes sociales, que es una barbaridad".

Protesta taxistas centro Claudio Espinoza

En cuanto a las consecuencias que tiene esta problemática para los trabajadores taxistas, resaltó que afecta no solamente a la economía y las familias sino también a los capitales invertidos ya que "hace más de 20 años que tenemos gente laburando arriba de los coches y que hoy ve en riesgo su continuidad laboral".

Además, contó que han encontrado hasta policías trabajando de manera ilegal, mencionando el caso de un efectivo que vino desde Catriel y también una mujer del servicio penitenciario. "Llevamos alrededor de 30 y pico de autos secuestrados, la mayoría de Neuquén", informó y agregó que eso cambiaría "si hubiese control, si la población supiera que hay multas grandes".