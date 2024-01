La ola de calor en Ruca Antú: les donaron una pelopincho, pero no tienen agua

En medio de la ola de calor, los vecinos de Ruca Antú se encuentran en una situación crítica, ya que aseguran que desde hace semanas no tienen agua en la parte alta del barrio. Aunque consiguieron una pelopincho para ponerla en el comedor comunitario y así invitar a los niños a refrescarse, no pueden llenarla.

Yanet, una de las damnificadas y encargada del comedor comunitario, contó a LMNeuquén que, aunque todavía no reciben las partidas alimentarias necesarias, de a poco intentar reabrir este espacio para poder dar contención a los chicos de la zona y en esta época del año decidieron hacerlo dando un lugar de recreación a los más pequeños. Si bien consiguieron rápidamente una pileta, irónicamente no tienen como llenarla. "Como nos dijeron que la obra ya está terminada, pensamos que este verano por fin íbamos a tener agua, pero no, parece que no", señaló.

Sin embargo, esto no ocurrió así y en medio de la ola de calor que se vive en la ciudad de Neuquén no tienen forma de refrescarse . "Los nenes del barrio venían al comedor a los tanques donde habíamos juntado agua, agarraban jarritos y se mojaban . Entonces se nos ocurrió preguntar en las redes sociales si alguien nos podía vender alguna pileta de segunda mano, pero la solidaridad de la gente se hizo presente enseguida y nos regalaron una ", indicó.

No obstante, una vez que consiguieron la pelopincho para los niños del barrio, se encontraron con que no podían llenarla. "Tengo una indignación muy grande porque uno conserva la esperanza de que, aunque sea a la noche, va a volver el agua, pero no. Hace una semana sale un chorrito a la mañana y después se corta totalmente", aseguró la vecina.

Por eso, concurrieron a la Municipalidad a hacer el reclamo por la situación que atraviesan y solicitar que les envíen agua en camiones, que aunque no les sirva para tomarla, sí lo haría para bañarse y limpiar. "Nos dijeron que a ellos les figura que la obra de agua en Ruca Antú ya estaba finalizada, entonces no nos podían abastecer con camiones", relató.

Vecinos de Ruta Antú denuncian que no tienen agua.mp4

Indignados, los vecinos fueron al EPAS, pero no fueron atendidos a consultar si desde el ente podían brindarles respuestas, pero en esta oportunidad no fueron atendidos por nadie. "Están jugando con nosotros. Nadie nos quiere dar respuestas, tantas mesas de diálogo no sirvieron para nada, se burlaron de nosotros, ¿dónde está la plata de esa obra que no terminaron y que no nos lleva agua?", cuestionó Yanet.

"Yo soy una paciente oncológica, los medicamentos que tomo tienen efectos en los que no puedo estar sin agua. En la ciudad están haciendo 40 grados, nadie debería estar sin agua. No podemos ir ni al baño porque no tenemos que tirarle al inodoro. Los platos sucios son un juntadero de moscas y eso también trae enfermedades, no podemos seguir así", apuntó.

Analizan volver a realizar cortes de ruta

Pese a las prohibiciones de protestas sobre rutas, Yanet contó que si siguen sin agua, los vecinos del barrio no descartan volver a manifestarse interrumpiendo el tránsito. "Se aprovechan de que ahora no podemos protestar, pero así pase la noche en la comisaría, voy a subir a la ruta, la gente se queja de los cortes, pero no tienen idea lo que es vivir en estas condiciones", observó.

La vecina contó que las familias afectadas son alrededor de 600. "En la parte baja del barrio sale un poquito de agua, sin embargo, ellos también tienen miedo que se corte del todo porque cada vez tienen menos", explicó.