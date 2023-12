La peor deuda: una gestión que sumó 4,8 millones de pobres

Y los más preocupante es que, tanto el presidente saliente como su viceperesidenta, no se hacen cargo de los más de 20,8 millones de argentinos sumergidos en la pobreza. Durante los últimos cuatro años sumaron 4,8 millones de nuevos pobres, que ni siquiera fueron mencionados en sus discursos finales. No existen, y por ello entienden que no tienen que dar ningún tipo de explicación sobre este tema.