La pesadilla que vivió una familia de Neuquén en Chile al regresar de sus vacaciones

Cada vez más neuquinos visitan Santiago de Chile no sólo para comprar.

En diálogo con LMNeuquén , María José, una de las víctimas, brindó detalles del violento robo que sufrieron para alertar a otras personas. Es que la modalidad delictiva de la que resultó damnificada, junto a su esposo y sus tres hijos menores de edad, no es un caso aislado. Muy por el contrario, la damnificada tomó conocimiento de que es una práctica cada vez más frecuente, en la capital trasandina.

Por eso, la familia de Neuquén descarta que haya sido marcada previamente. "Nosotros creemos que fue al voleo; y el motivo de hacerlo público es que otras personas tengan conocimiento de lo que está pasando", indicó María José, más aún en estos tiempos donde el caudal de turistas argentinos que cruzan al país vecino es sostenido y creciente, a tal punto que los pasos fronterizos que no funcionan las 24 horas se saturan con interminables filas de vehículos y personas que deciden acampar a un costado de la ruta para cruzar la día siguiente.

Cómo fue el robo: los detalles

Yendo al caso concreto, la víctima recordó que el robo tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado. La familia de neuquinos regresaba de Colombia, donde habían ido a pasar sus vacaciones. Resulta que en Chile los pasajes aéreos son bastante más económicos que en Argentina, como ocurre con muchos productos. Por ese motivo, tomaron la decisión de hacer el viaje en dos tramos: primero se trasladaron en su camioneta -Taos, marca Volkswagen, color beige- hasta Santiago de Chile, a través del paso internacional Cristo Redentor, de Mendoza, el 18 de enero. Luego, dejaron su vehículo estacionado en un predio privado cercano al aeropuerto que les fue recomendado y el día posterior, se tomaron un avión hasta Colombia.

LAN Latam tiene tres vuelos semanales a Santiago de Chile desde Neuquén.

Regresaron de sus felices vacaciones el viernes pasado. Una vez que descendieron del avión, fueron por la camioneta que habían dejado estacionada. Hasta ahí, todo perfecto. "La idea era cruzar esa misma noche por el paso Cristo Redentor y pernoctar en Mendoza. Retiramos el vehículos, fuimos a la estación de servicio, y a unos 150 metros antes de llegar, se nos cruzó un auto que nos choca y de donde se bajaron cuatro personas. Una quinta quedó adentro del auto, manejando", describió María José.

Casi todos, menos uno, llevaban barbijos para tapar parte de su cara. Golpearon los vidrios de la camioneta. Los damnificados no saben con qué lo hicieron, pero María José destacó que el golpe no fue un factor menor, debido a que los dejó muy aturdidos, en un estado de enorme confusión. "Luego, cuando lograron abrir el vehículo, empezaron a sacar las cosas que teníamos a manos, nos bajaron; y el más pequeño de mis hijos, que iba en su sillita, en el susto se desató él y se cayó al abrirse la puerta. Esa fue la situación más violenta. Después, no nos hicieron nada. Dos de los delincuentes se subieron a nuestra camioneta y los otros tres se fueron en un auto color gris, chico. Todo fue muy rápido, minutos", relató.

María José iba con su esposo y sus tres hijos de 17, 12 y 6 años.

Muy asustados, corrieron hasta la estación de servicio donde el personal, que ya estaba cerrando, los atendió muy bien y dio aviso a la seguridad privada de la comuna, que a su vez hizo contacto con los carabineros.

"Nos llevaron hasta una comisaría, nos atendieron muy bien, nos dieron un lugar donde mis hijos pudieron descansar. Pasamos la noche ahí, y lo que nos dijeron fue que como era un caso internacional tenía que intervenir la PDI (Policía de Investigaciones)", aclaró María José.

Les robaron todo

Una vez que pudieron brindar declaración, fueron al consulado argentino donde tramitaron sus pasaportes provisorios para regresar a la Argentina. "Ahí, la verdad, que nos atendieron muy bien", destacó la víctima. Incluso agradeció a la PDI por la noche de hotel que gestionó para su familia. Finalmente, pudieron llegar el lunes.

"Fuimos por Chile a Colombia para abaratar costos y resultó ser el viaje más caro del mundo. Nos robaron absolutamente todo, nos dejaron con lo puesto. No teníamos tarjeta, dinero, no teníamos forma de comunicarnos con nadie". María José, víctima del robo en Santiago de Chile.

Por supuesto que rescatan el hecho de que los delincuentes no los agredieran físicamente, aunque la situación en sí misma fue muy traumática. Mientras tanto, esperan recibir novedades de su camioneta robada. Los celulares fueron bloqueados, al igual que sus computadoras personales y cuentas en redes sociales. Incluso, tuvieron acceso a sus cuentas bancarias y las vaciaron.

Los delincuentes no eran improvisados. Las víctimas creen que hasta tenían estudiado el asunto del golpe en los vidrios, por decirlo de alguna forma. "Esos golpes nos inahilitaron, no podíamos pensar, no sabíamos qué estaba pasando. Tampoco podían salir, nos cruzaron el auto de tal forma que quedamos atrapados", concluyó.