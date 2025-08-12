La Policía secuestró seis caballos vivos y sospecha de un robo por ser "muy baratos"

Los caballos no contaban con ningún tipo de marca o papel que acredite la compra. Además, habían sido adquiridos inusualmente baratos.

El camión del que se secuestró a seis caballos no tenía permiso para transportar animales.

La Policía de Neuquén secuestró este domingo seis caballos vivos de un camión en un camino vecinal del paraje rural Chacaico Sur, ubicado a kilómetros de la localidad neuquina de Las Coloradas. Los animales no tenían sus papeles en regla y quienes los transportaban no contaban con los permisos para moverlos.

Ocurrió durante un patrullaje preventivo de efectivos policiales de la Comisaría 31° de Las Coloradas, en el paraje Chacaico Sur . El personal detectó un camión Ford 4000 con caja cerrada y cubierta por una lona. Inmediatamente, procedieron a la identificación de sus ocupantes, un hombre y una mujer mayores de edad, quienes manifestaron estar trasladando seis caballos vivos hacia la localidad de Cutral Co.

El subcomisario Ángel Zalazar, jefe de la comisaría 31 de Las Coloradas, afirmó en diálogo con LMNeuquén que no es habitual ver vehículos que no sean los de los pobladores en la zona. Por lo tanto, cuando ven algún rodado extraño, suelen pararlo para que se identifique.

image

Compraron los caballos a menos de la mitad de lo que valen

Al solicitar la documentación correspondiente para el traslado de animales, los ocupantes indicaron no contar con la guía obligatoria de Senasa y se constató que los caballos no poseían marca ni señal. Además, reconocieron haber adquirido los animales a un precio inusualmente bajo.

Zalazar afirmó que los pasajeros afirmaron comprar los animales a $300.000. "No me supo decir si era por todos o cada uno y no tenía un boleto de compraventa que certifique la transacción", dijo el oficial. "Igual ese precio ya es bajo, inclusive para cada uno", agregó.

Para orientar, Zalazar expresó que un caballo con los papeles y los cuidados en regla no suele bajar de $800.000. El valor varía según los cuidados veterinarios, la edad, las certificaciones, entre otros factores.

Ante esta situación, y en coordinación con la Brigada Rural de Aluminé, se labraron las infracciones correspondientes por infracción a la Ley Provincial 2.397 de Marcas y Señales. Los animales fueron secuestrados y trasladados al corral de la División Brigada Rural Aluminé, quedando a disposición de las autoridades locales para las actuaciones pertinentes.

Según explicó Zalazar, en caso de que las personas a las que se le secuestraron los animales no consigan los papeles y de que nadie los reclame, los animales serán rematados o donados a una institución educativa. "Generalmente se los suele donar a alguna organización que practique equinoterapia por ejemplo", explicó Zalazar. "Solemos difundir el secuestro con los vecinos de la zona para ver si alguien se acerca a denunciar un robo", agregó el oficial.

El subcomisario afirmó que, a pesar de haber estado incumpliendo la ley de Marcas y Señales, no había indicios de que se haya cometido un crimen. Sin embargo, dijo que tampoco se puede descartar.

Pesca ilegal en Junín de los Andes: secuestraron truchas y las donaron a un comedor

Semanas atrás, personal de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes y de la Brigada Rural de Abigeato detectaron actividades de pesca ilegal en la zona de Quilquihue y el acceso a la Angostura. Fue durante un operativo de patrullaje preventivo. Se decomisó equipamiento correspondiente a la actividad.

image

Como resultado del procedimiento, se labraron cuatro actas de infracción a personas oriundas de San Martín de los Andes, quienes fueron sorprendidas pescando con ovas de trucha, una práctica prohibida en esta época del año debido a la veda vigente para preservar la fauna ictícola.

Desde Fauna indicaron que se actuó conforme a la normativa vigente, y tras la correspondiente intervención, el producto decomisado fue donado al Comedor Los Humildes, permitiendo su aprovechamiento con fines solidarios.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las reglamentaciones sobre pesca, especialmente durante los períodos de veda, fundamentales para la conservación de las especies y el equilibrio del ecosistema.