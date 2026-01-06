La primera edición de Neuquén Capital Navideña tendrá su cierre con espectáculos y la presencia de los Reyes Magos

El evento ya forma parte de la agenda anual de propuestas de la ciudad y se repetirá en el cierre de este 2026. Esta medianoche se apagan las luces del arbolito.

Capital Navideña 2025 tendrá un final a lo grande. Este martes, desde las 21, en la explanada del monumento a San Martín, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de los espectáculos y sacarse la tradicional foto con el arbolito, antes de que se apaguen sus luces y deje de iluminar el centro de la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó: “Hoy tenemos distintas actividades para el cierre de Capital Navideña, que comenzó el 8 de diciembre y tuvo una respuesta muy positiva: más de 200.000 personas pasaron por el arbolito , se sacaron fotos y disfrutaron de los eventos que se realizaron durante los fines de semana”.

La funcionaria resaltó que la propuesta dejó dos aspectos muy importantes para subrayar. “Por un lado, lo que generó para la ciudad y para las familias, y por otro, el impacto como motor económico. Se sumaron los sectores gastronómico y hotelero con promociones y descuentos, y los fines de semana la ocupación hotelera superó el 55%. A esto se suma lo que dejó Neuquén Emprende en su edición navideña, con más de 150 emprendedores y 30 puestos gastronómicos, que fue un impulso muy importante”, señaló.

“Va a ser un cierre importante y emotivo de Capital Navideña”, expresó Pasqualini, y precisó que a la medianoche se apagarán las luces del arbolito. Además, anunció que el 1 de noviembre comenzará la segunda edición del evento. “Vamos a volver con esta propuesta que llegó para quedarse”, remarcó.

La secretaria subrayó que no solo hubo una gran participación de vecinos y vecinas de la ciudad, sino también de personas que llegaron desde localidades aledañas. El cierre contará con la presentación del grupo Suzuki, integrado por niños y adolescentes violinistas, y del Dúo D2. También estarán Papá Noel y los Reyes Magos para que las familias puedan sacarse una foto.

En ese sentido, enumeró algunas de las propuestas más convocantes de Capital Navideña, que invitaron a las familias neuquinas a vivir las fiestas desde el encuentro y la unión: “Navidad en Familia fue disfrutada por más de 50.000 personas; el concurso de vidrieras navideñas llegó para quedarse; hubo presentaciones de coros, intervenciones artísticas, el gran árbol navideño, las fotos con Papá Noel, la Carrera Navidad Kids y el emotivo Pesebre Viviente”.

"Estamos muy contentos y felices por lo que se generó en la ciudad y en las localidades cercanas. Capital Navideña es un nuevo proyecto que acompaña el perfil turístico de Neuquén", agregó.

Verano Cultural y Fiesta de la Confluencia

Por otro lado, Pasqualini adelantó que con el cierre de Capital Navideña comenzará el Verano Cultural, con distintas propuestas y la previa de la Fiesta Nacional de la Confluencia. En ese marco, anunció que mañana se dará a conocer el line up por día de la Fiesta, que se realizará el 5, 6, 7 y 8 en la Isla 132.

También anticipó que la próxima semana habrá más sorpresas y recordó que ya se encuentra disponible la rifa. “Llevar adelante estas iniciativas en Neuquén es un desafío permanente. Siempre buscamos mejorar cada propuesta porque sabemos que la ciudadanía participa, disfruta y se involucra, y eso nos obliga a pensar cada actividad con una mirada de mejora constante”, señaló.