La Ruta 39 y la cueca neuquina: identidad en la región del Alto Neuquén

Una de esas transitadas huellas fue la Ruta Provincial 39 , que desde que hay memoria fue de polvo y piedras que acompañaron el andar de los vecinos y de los automóviles. Hasta que llegó un día que cambió la historia para siempre. Esos 5 kilómetros que separan a las hermanas localidades de Andacollo y Huinganco se “vistieron” de asfalto y ambos pueblos salieron a la intemperie con algo de lluvia para celebrar un día histórico que atravesó generaciones. Y claro en ese festejo popular no podía faltar algo que se lleva en el ADN de cualquier nortino que se precie de tal: la cueca neuquina .

Así es que en un improvisado “escenario” sobre la flamante cinta asfáltica, en la cual minutos antes habían caído las cintas inaugurales de color celeste y blanco, comenzó a sonar la guitarra y la encantadora voz de una joven cantora huinganquina. “Tuve la inolvidable oportunidad de tocar una cueca. Fue un momento muy emotivo, no solo por lo que significa esa obra para la gente de nuestras comunidades, sino también por lo que sentí que a través de la música pude aportar algo desde mi lugar”, contó Florencia Valdez , quien con apenas 17 años es la inconfundible “semilla” del recambio generacional de un arte milenario que se resiste a desaparecer.

Contó además que “hace cuatro años que toco la guitarra y le canto al quehacer campesino. Mi familia siempre me recalca que el don de la música me lo heredó mi abuela, Laura Almendra”. Sobre su ancestro, detalló que “ella era cantora y aunque no la conocí y tampoco tuve la oportunidad de escucharla cantar, siento que cada vez que toco, ella está un poco presente en mi música”. Para resaltar es que “Floppy”, como la conocen todos en la región, ya ha tenido destacadas actuaciones en fiestas populares importantes como la del Mote en Huinganco, la Mujer Cantora en Las Ovejas, la del Loro Barranquero en Tricao Mala y la tradicional festividad de Las Cantoras en Varvarco.

IMG-20250509-WA0022 (1).jpg

Sin embargo, sobre el acto de inauguración de la Ruta 39 admitió que “tocar en este evento no solo fue una presentación más. Fue un acto de memoria, de agradecimiento y también de futuro”.

Los niños bailarines

Y hablando de memoria y de futuro en este día histórico pasaron cosas y una de ellas fue el acompañamiento que hizo a la cantora Florencia Valdez una pareja de pequeños “cuequeros” que inundaron el asfalto de arte, baile, frescura y en especial de una ternura sin tiempo. Se trató de Lionel Sandoval de 6 años y de Florencia Solange Magnasco Sandoval de 7. Ellos a la postre son primos y pareja de la danza tradicional del norte neuquino desde que tienen uso de razón. “Para nosotros como padres fue algo especial. Estamos acostumbrados a verlos bailar juntos pero para un hecho así fue más que importante para ellos y para nosotros”, relataron con orgullo Camila López y Marcos Sandoval.

IMG-20250509-WA0013 (1).jpg

Sobre los pormenores de su presentación, la mamá contó que desde el municipio de Huinganco los convocaron a sabiendas de su gran talento y con la particularidad que bailan juntos desde hace mucho tiempo. “Ellos aman bailar juntos y al estar presentes en la inauguración de algo tan importante para nuestro pueblo no se lo quisieron perder. Lo hicieron con todo el cariño, lo disfrutaron y celebraron bailar una cueca neuquina delante de sus vecinos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad”, resaltó Camila.

Felicidad

En tanto Cindy Viviana Sandoval e Ignacio Magnasco, los progenitores de Florencia, la otra protagonista de la pareja “top” de niños difusores de la tradicional cueca del Alto Neuquén, se mostraron felices y entusiastas por la gran actuación de sus retoños. “La verdad nos llenaron de de ilusión y de alegría verlos bailar y mucho orgullo de saber que desde tan chiquitos ya llevan la cultura en la sangre y la cueca del norte neuquino. Esperamos que puedan seguir por muchos lados más mostrando lo que tan bien saben hacer y con tanto amor y dedicación”, refirieron con mucho amor.

IMG-20250509-WA0021.jpg

Cabe destacar que los padres de ambos niños valoraron en demasía el honor y el privilegio de participar en esta presentación sobre la ruta 39 acompañando a una tradicional pareja de cueca de adultos mayores. “Ya han bailado con personas más grandes y son como un ejemplo para ellos, porque miran y aprenden mucho más. Son sus ejemplos a seguir”, admitieron.

Los grandes de la cueca

La cueca neuquina es ancestral, es auténtica y es rica en cultura y en identidad y así como hay niños que ya abrazan este arte centenario, también hay hombres y mujeres que ya de años traen en sus espaldas y más en sus pies el arte del baile que heredaron de sus anteriores generaciones.

Es el caso de don Manuel Antonio Guzmán de 62 años, quien junto a su esposa Blanca Saso también dijeron presente el día de la inauguración de la ruta 39. Con sus atuendos típicos brindaron el pasaje de una “película de identidad del norte neuquino” al bailar con tanta pasión los acordes de las cuecas entonadas por la joven cantora Florencia Valdez. Antonio tiene una vida de matrimonio de unos 40 años y tres hijos, que también le “hacen al baile”, confió. Es jubilado como auxiliar de la Escuela 28 de Andacollo y hoy pasa sus días con otra pasión, guía de cabalgatas por los atractivos de la zona. “El baile de la cueca lo llevó en la sangre y es un orgullo mantener vivas nuestras tradiciones y más si es con mi compañera de vida”, sostuvo don Manuel.

IMG-20250509-WA0023.jpg

En este sentido remarcó que “el acto de la ruta 39 realmente fue una emoción para nosotros como pareja de baile y de vida y creo que para todos. Ya que representa un tremendo cambio para nuestras vidas. Es un día que no olvidaremos jamás”. Con respecto a la presencia de la pareja de niños que los acompañó en su actuación dijo que “fue una impecable bendición ver a los niños bailando a nuestra par, eso indica que nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra cueca tienen futuro y no se perderá de ninguna manera con el paso del tiempo”.

Las autoridades, felices

Un Neuquén en obra y un hito para el Alto Neuquén, fueron las frases que más se escucharon antes y después que se desplegaran al viento las cintas inaugurales de la ruta provincial 39. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de este día histórico para las emblemáticas localidades enclavadas al pie de la Cordillera del Viento, la columna vertebral del norte neuquino. Los intendentes de Huinganco (Luis Sepúlveda) y de Andacollo (Manuel San Martín) celebraron el acontecimiento ya que el asfalto mejorará la calidad de vida de todos los habitantes pero la importancia sustancial es que le “abrirá” la puerta a un mayor flujo turístico sin distinción de estaciones. Al respecto el jefe comunal huinganquino dijo que “para nosotros significa progreso y desarrollo. Mejorará notablemente el bienestar de los vecinos de ambas comunidades y el turismo se transformará en una palabra mayor y con muchos beneficios para la población”. A su vez ponderó la ejecución de la obra, al decir que “ha sido realmente una gran decisión política de nuestro gobernador Rolando Figueroa de hacer esta obra y hacer justicia ante tantos años de reclamos y promesas vacías”.

IMG-20250509-WA0016.jpg

Mientras tanto el intendente andacollino, expresó que “la pavimentación de la ruta 39 marcó un momento crucial para Andacollo y Huinganco. Este proyecto de infraestructura viene a mejorar significativamente la conectividad entre ambas localidades, impulsando el crecimiento económico y facilitando un acceso más fluido a los servicios, el comercio y el turismo”. Añadió que “al mejorar la conexión entre nuestras comunidades, se fortalece la integración regional y posiciona a Andacollo como un centro clave en el Alto Neuquén”.

Cueca en el Alto Neuquén

Por su parte el gobernador indicó que “el martes 22 de abril de 2025 fue inaugurado el asfalto en la Ruta Provincial 39, que conecta Andacollo y Huinganco. La misma era la ruta de ripio más transitada de la provincia, lo que habla de la importancia de la obra que llevamos adelante”. Completó diciendo que “fue una obra largamente esperada por los vecinos de ambas localidades, que refleja el camino que hemos elegido para consolidar el desarrollo de la provincia del Neuquén”. Por último dejó un mensaje esperanzador y lleno de optimismo: “Les doy mi palabra que vamos a lograr, de una vez por todas, que el progreso llegue al norte neuquino como verdaderamente se lo merece nuestra gente”.