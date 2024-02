La Sirena: el EPAS tiene cuadrillas para solucionar los desbordes cloacales

No obstante, agregó: “En estos momentos en Neuquén tenemos un problema con los camiones desobstructores porque la Municipalidad no tiene donde brindar un lugar de vuelco de estos líquidos, así que ahí tenemos otro tema. Los pobres camiones no pueden trabajar como deberían”.

Respecto a la obra que se debe realizar en el barrio precisó que esta es “relativamente importante” porque se trata de mil metros de cañerías que van desde la calle 12 de Septiembre hasta Lanín “a 5. 5 metros de profundidad. “Esto requiere de un trabajo bastante especial porque ahí la napa está muy alta, entonces todo el trabajo de depresión de napas es un tema complejo”, señaló.

“La obra se inició, pero se paró inmediatamente por allá por el 2021 porque se encontraron en algunas zonas con un montón de cañerías que no figuraban en ningún lado y a partir de ahí hubo una serie de desentendimientos y nosotros al asumir nos encontramos con que la obra estaba completamente abandonada. Ahora estamos tratando de reactivarla”, aseguró.

Derrame Cloacas Saavedra y Carro 06.jpg Claudio Espinoza

Amenazan con denunciar penalmente al EPAS

Los vecinos del barrio La Sirena atraviesan una situación crítica. El último fin de semana hubo una "explosión" de las tapas cloacales y los líquidos se rebalsaron, inundando las calles de aguas servidas. Informaron que realizarán una denuncia penal contra el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) por el tiempo que llevan sin darles soluciones.

El lunes a la mañana llevaron un petitorio a Casa de Gobierno y también estaba prevista una reunión para acordar hacer una denuncia penal contra el EPAS. "Sabemos que no va a ser fácil, pero la realidad es que no se responsabilizan por la contaminación ambiental que genera, que no controlen esto. Además, tienen que responder por la pérdida en nuestra calidad de vida y las repercusiones que esto tiene tanto en nuestra salud física como emocional", señaló Néstor.

Cabe recordar que durante el mes de septiembre del 2023, la Defensoría del Pueblo presentó una medida cautelar en la que solicitó que se intime al EPAS a efectivizar las obras necesarias para hacer cesar la emanación de líquidos en el sector. En paralelo, también promovió acciones conjuntas con el EPAS y la Municipalidad de Neuquén tendientes a recuperar los espacios públicos degradados.