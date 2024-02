Un río de aguas cloacales, el tormento de los vecinos de La Sirena

Aunque desde hace tiempo quienes viven en el barrio realizan denuncias por la desagradable situación con la que tienen que convivir, este domingo llegaron al límite dado que las calles se convirtieron en un río de líquidos cloacales . "Es un peligro, se salieron las tapas de sus lugares, los automovilistas pasan a alta velocidad y generan un efecto olas que llega hasta las casas. Pero además de eso, si no se dan cuenta de que no hay tapas y caen, ahí puede ocurrir una tragedia", contó a LMNeuquén Néstor, uno de los damnificados.

Derrame Cloacas Saavedra y Carro 03.jpg Claudio Espinoza

Además, indicó que varios vecinos presentan problemas de salud por transitar tanto tiempo expuestos a este tipo de contaminación ambiental. "Desde hace años estamos haciendo este reclamo, hasta nos reunimos con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, nada alcanza para que tomen consciencia de la dimensión de lo que estamos padeciendo", observó indignado.

En las últimas horas, las intersecciones de Intendente Carro y Saavedra, Armas y Saavedra y J. J. Lastra y calle Saavedra se han transformado en lagunas infecciosas. "No podemos vivir más así. Encima, pisas y llevas eso a tu casa, no es una condición digna de vida en este momento para ningún ser humano. Prácticamente vivimos encerrados porque si salimos a la vereda es imposible no tocar los líquidos cloacales. No podemos ni ventilar nuestras viviendas porque el olor penetra", aseguró y mencionó que los vecinos sufren dolores de cabeza, náuseas y diarreas.

Derrame Cloacas Saavedra y Carro 04.jpg Claudio Espinoza

Denunciarán penalmente al EPAS

Este lunes a la mañana los vecinos llevaron un petitorio a Casa de Gobierno y también estaba prevista una reunión para acordar hacer una denuncia penal contra el EPAS. "Sabemos que no va a ser fácil, pero la realidad es que no se responsabilizan por la contaminación ambiental que genera que no controlen esto. Además, tienen que responder por la pérdida en nuestra calidad de vida y las repercusiones que esto tiene tanto en nuestra salud física como emocional", señaló Néstor.

Cabe recordar que durante el mes de septiembre del 2023, la Defensoría del Pueblo presentó una medida cautelar en la que solicitó que se intime al EPAS a efectivizar las obras necesarias para hacer cesar la emanación de líquidos en el sector. En paralelo, también promovió acciones conjuntas con el EPAS y la Municipalidad de Neuquén tendientes a recuperar los espacios públicos degradados.